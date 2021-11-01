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500 тыс. доз AstraZeneca со сроком годности до 31 октября изъяли из пунктов и центров вакцинации – Минздрав

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В Украине доступно 8,5 млн доз вакцин трех производителей
В Украине доступно 8,5 млн доз вакцин трех производителей
Фото: depositphotos.com

На 1 ноября в Украине доступно более 1 млн доз вакцины AstraZeneca, говорится в ответе Министерства здравоохранения Украины на запрос издания "ГОРДОН".

"По состоянию на 1 ноября осталось около 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca со сроком годности до 31 октября 2021 года, точное количество из-за возможности разлива (например, из флакона использовано 9 из 10 доз) будет известно до 3 ноября. [Данные] вакцины изъяты из пунктов и центров вакцинации", – сообщили в Минздраве.

По информации ведомства, на сегодня в Украине доступно более 1 млн доз вакцины AstraZeneca со сроком годности до 30 ноября. Она будет использоваться в пунктах и центрах вакцинации для первой и второй прививок. При этом в Минздраве напомнили, что после первой прививки вакциной AstraZeneca вторую можно делать мРНК-вакциной, например Comirnaty.

Всего сейчас в Украине доступно 8,5 млн доз вакцин трех производителей.

"Каждый украинец может выбрать ту вакцину, которую захочет. Вакцинация – эффективная защита от COVID-19. Именно поэтому мы строго соблюдаем все требования хранения, транспортировки и использования вакцин. Каждый украинец может быть уверен, что получает безопасную и эффективную вакцину для защиты своей жизни", – подчеркнули в Минздраве.

Контекст:

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. По состоянию на 1 ноября в Украине подтвердили 2,9 млн случаев коронавирусной инфекции, из них почти 14 тыс. – за последние сутки. Скончалось более 68 тыс. пациентов с COVID-19.

В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.

За прошедшую неделю, 25–31 октября, в Украине сделали 1,7 млн прививок, что больше, чем за весь июнь.

Всего с начала вакцинальной кампании одну дозу получили 10,2 млн человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7,4 млн украинцев. В общей сложности сделали 17,7 млн прививок.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Украина, эпидемия, вакцинация, Минздрав, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки, AstraZeneca
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