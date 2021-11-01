500 тыс. доз AstraZeneca со сроком годности до 31 октября изъяли из пунктов и центров вакцинации – Минздрав

"По состоянию на 1 ноября осталось около 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca со сроком годности до 31 октября 2021 года, точное количество из-за возможности разлива (например, из флакона использовано 9 из 10 доз) будет известно до 3 ноября. [Данные] вакцины изъяты из пунктов и центров вакцинации", – сообщили в Минздраве.

По информации ведомства, на сегодня в Украине доступно более 1 млн доз вакцины AstraZeneca со сроком годности до 30 ноября. Она будет использоваться в пунктах и центрах вакцинации для первой и второй прививок. При этом в Минздраве напомнили, что после первой прививки вакциной AstraZeneca вторую можно делать мРНК-вакциной, например Comirnaty.

Всего сейчас в Украине доступно 8,5 млн доз вакцин трех производителей.

"Каждый украинец может выбрать ту вакцину, которую захочет. Вакцинация – эффективная защита от COVID-19. Именно поэтому мы строго соблюдаем все требования хранения, транспортировки и использования вакцин. Каждый украинец может быть уверен, что получает безопасную и эффективную вакцину для защиты своей жизни", – подчеркнули в Минздраве.