Вакцинация в полтора раза снижает вероятность передачи "Дельта"-варианта коронавируса дома – исследование

Исследование проходило с сентября 2020 года по сентябрь 2021-го, в нем участвовало 602 британца, которые перенесли коронавирусную инфекцию в легкой или бессимптомной форме.

В ходе эксперимента 163 из них заразились коронавирусом. Среди зараженных были как привитые (одной и двумя дозами), так и непривитые. Ученые проследили, как часто люди, с которыми они контактировали, заражались COVID-19.

Оказалось, что участники исследования за время болезни контактировали с двумя сотнями человек. Они успели заразить около 50 домочадцев и других людей, значительная часть которых была вакцинирована. Ученые воспользовались этим, чтобы оценить, как часто вирус распространялся в полностью привитых и невакцинированных домохозяйствах.

Выяснилось, что в непривитых домохозяйствах заражения происходили в 38% случаев, тогда как при наличии прививок эта вероятность падала до 25%. То есть вакцины примерно в 1,5 раза снижали вероятность передачи вируса от одного члена домохозяйства к другим.