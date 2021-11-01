В Киеве полиция начала проверять в транспорте COVID-сертификаты

Сегодня Киев перешел в "красную" зону эпидемической опасности. Пассажиры должны предъявить для проезда в транспорте ПЦР-тест или экспресс-тест, которые действительны 72 часа, COVID-сертификат или справку о выздоровлении.

Проверками занимаются специальные группы правоохранителей, отметили журналисты.

Киевлянин Олег Снежный написал в комментариях под публикацией, что его коллеги по работе начали массово записываться на вакцинацию от коронавируса.

"Многие были упоротыми антивакцинаторами, но не могут же они терять деньги и просто сидеть дома, вот и вынуждены вакцинироваться. А еще на прошлой неделе рассказывали, что все, кто ширанулся, скоро помрут", – отметил он.