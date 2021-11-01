В Киеве полиция начала проверять в транспорте COVID-сертификаты

Сегодня Киев перешел в "красную" зону эпидемической опасности. Пассажиры должны предъявить для проезда в транспорте ПЦР-тест или экспресс-тест, которые действительны 72 часа, COVID-сертификат или справку о выздоровлении.
Проверками занимаются специальные группы правоохранителей, отметили журналисты.
Киевлянин Олег Снежный написал в комментариях под публикацией, что его коллеги по работе начали массово записываться на вакцинацию от коронавируса.
"Многие были упоротыми антивакцинаторами, но не могут же они терять деньги и просто сидеть дома, вот и вынуждены вакцинироваться. А еще на прошлой неделе рассказывали, что все, кто ширанулся, скоро помрут", – отметил он.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в Киеве с 1 ноября усиливаются карантинные ограничения. Посещать заведения питания, отели, учреждения соцзащиты, спортзалы и фитнес-центры, ТРЦ и другие заведения, а также проводить массовые мероприятия можно будет только при наличии COVID-сертификата или негативного результата ПЦР-теста. Дети и подростки смогут посещать ТРЦ только с родителями, которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.
Учащиеся 1–11-х классов будут на дистанционном обучении с 1 ноября до улучшения эпидемической ситуации в городе, сказал мэр. Детские сады смогут работать, если от коронавируса вакцинированы 100% персонала.
31 октября в Киеве выстроились очереди из сотен человек в пункты вакцинации.
В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.
По состоянию на 1 ноября в Украине подтвердили 2,9 млн случаев коронавирусной инфекции, из них почти 14 тыс. – за последние сутки. Скончалось более 68 тыс. пациентов с COVID-19.