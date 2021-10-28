Киевские школьники с 1 ноября будут учиться дистанционно – Кличко

"Киевские школьники с понедельника, к сожалению, не возвращаются к учебе. После каникул с 1 ноября учебный процесс возобновляется только в дистанционном режиме. Это касается всех учеников – с 1-го по 11-й классы. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидемической ситуации в нашем городе", – сказал он.

По словам Кличко, это решение городские власти приняли после консультаций с Минобразования и Минздравом.

Детские сады, по словам мэра, продолжат работу, но "придерживаясь правил "красной" зоны".

"При условии вакцинации 100% персонала учреждений", – сказал мэр.

В Киеве с 1 ноября усиливаются карантинные ограничения. Посещать заведения питания, отели, учреждения соцзащиты, спортзалы и фитнес-центры, ТРЦ и другие заведения, а также проводить массовые мероприятия можно будет только при наличии COVID-сертификата или негативного результата ПЦР-теста. Дети и подростки смогут посещать ТРЦ только с родителями, которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Общественный транспорт будет работать, но у пассажиров выборочно будут проверять наличие ПЦР-тестов или COVID-сертификатов специальные группы правоохранителей.