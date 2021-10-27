Кличко показал видео из реанимации одной из киевских COVID-больниц

За минувшие сутки в Киеве от коронавируса умерли 54 человека Фото: Віталій Кличко / Telegram

По словам мэра Киева, на сегодня в столичных больницах заняты 66% коек, оборудованных подачей кислорода.

"Вирус стремительно обхватывает столицу. За минувшие сутки в Киеве – более 1400 новых больных. Умерли 54 человека, среди которых годовалый мальчик. Более 560 госпитализированных в сутки", – рассказал он.

Кличко опубликовал видео о том, что происходит в реанимационном отделении Киевской городской клинической больницы №4, а также комментарий главврача учреждения Татьяны Мостепан.

МУЛЬТИМЕДИА