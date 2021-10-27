Кличко показал видео из реанимации одной из киевских COVID-больниц

По словам мэра Киева, на сегодня в столичных больницах заняты 66% коек, оборудованных подачей кислорода.
"Вирус стремительно обхватывает столицу. За минувшие сутки в Киеве – более 1400 новых больных. Умерли 54 человека, среди которых годовалый мальчик. Более 560 госпитализированных в сутки", – рассказал он.
Кличко опубликовал видео о том, что происходит в реанимационном отделении Киевской городской клинической больницы №4, а также комментарий главврача учреждения Татьяны Мостепан.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине с августа ухудшается эпидемическая ситуация. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. Также за прошлый месяц 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине были не привиты.
С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,8 млн случаев коронавирусной инфекции, 65,6 тыс. пациентов с COVID-19 умерли (за последние сутки – 692). Сутками ранее в стране зарегистрировали рекордные 734 смерти среди инфицированных.