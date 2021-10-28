Кличко призвал Кабмин включить Киев в "красную" зону карантина

"Решение о включении города или региона в "красную" зону принимает госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. И мы обращаемся к правительству [с просьбой] принять такое решение", – сказал он.

Вместе с тем в Киеве с 1 ноября усиливаются карантинные ограничения. Посещать заведения питания, отели, учреждения соцзащиты, спортзалы и фитнес-центры, ТРЦ и другие заведения, а также проводить массовые мероприятия можно будет только при наличии COVID-сертификата или негативного результата ПЦР-теста. Дети и подростки смогут посещать ТРЦ только с родителями, которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Общественный транспорт будет работать, но у пассажиров выборочно будут проверять наличие ПЦР-тестов или COVID-сертификатов специальные группы правоохранителей.