В Киеве разоблачили группировку, которая продавала землю в центре столицы по поддельным документам

По данным спецслужбы, подозреваемые противоправно завладели несколькими гектарами земельных площадей территориальной громады столицы. Один из земельных участков они пытались незаконно продать за $1 млн. Правоохранители задержали организаторов группы при передаче всей суммы.

По данным следствия, чтобы реализовать сделку, фигуранты использовали поддельные договоры и акты о праве собственности.

"В апреле этого года они подали в один из районных судов Николаевской области фальшивые документы на четыре земельных участка в Киеве для их передачи в собственность подконтрольной коммерческой структуре. После получения "положительного" судебного решения и внесения данных в Госреестр прав на недвижимое имущество дельцы подыскивали клиентов для продажи незаконно полученных земельных площадей", – говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – 12 лет лишения свободы.