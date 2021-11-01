В Украине усилят контроль за проверкой COVID-сертификатов в "красных" зонах

За последнюю неделю в Украине начато более 90 уголовных производств по фактам подделки COVID-документов Фото: depositphotos.com

"Было поручено Минэкономики, Госпродслужбе и Национальной полиции усилить контроль за соблюдением проверки COVID-сертификатов в ТРЦ и заведениях общественного питания в регионах, находящихся в "красных" зонах эпидопасности", – говорится в сообщении.

В Национальной полиции отметили, что на прошлой неделе для выявления подделки COVID-документов было проведено 20 обысков, из них три – в медучреждениях и один – в туристическом агентстве.

Правоохранители обнаружили незаконную деятельность трех врачей, изъято 170 международных свидетельств о вакцинации и заблокировано два Telegram-канала.

Отмечается, что за последнюю неделю начато более 90 уголовных производств по факту подделки COVID-документов, из них 55 производств – по материалам Госпогранслужбы. Всего открыто 1065 уголовных производств, из которых 80 – в отношении работников медицинских учреждений и 35 – в отношении сотрудников туристических агентств.