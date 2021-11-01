В Украине усилят контроль за проверкой COVID-сертификатов в "красных" зонах

"Было поручено Минэкономики, Госпродслужбе и Национальной полиции усилить контроль за соблюдением проверки COVID-сертификатов в ТРЦ и заведениях общественного питания в регионах, находящихся в "красных" зонах эпидопасности", – говорится в сообщении.
В Национальной полиции отметили, что на прошлой неделе для выявления подделки COVID-документов было проведено 20 обысков, из них три – в медучреждениях и один – в туристическом агентстве.
Правоохранители обнаружили незаконную деятельность трех врачей, изъято 170 международных свидетельств о вакцинации и заблокировано два Telegram-канала.
Отмечается, что за последнюю неделю начато более 90 уголовных производств по факту подделки COVID-документов, из них 55 производств – по материалам Госпогранслужбы. Всего открыто 1065 уголовных производств, из которых 80 – в отношении работников медицинских учреждений и 35 – в отношении сотрудников туристических агентств.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября глава Минздрава Виктор Ляшко.
Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам Ляшко, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан были не привиты.
По состоянию на 1 ноября, в Украине подтвердили 2,9 млн случаев COVID-19, умерли 68 тыс. человек.