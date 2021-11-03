В Украине вторые сутки подряд жертвами COVID-19 стали 700 человек

"2 ноября в Украине зафиксировано 23 393 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них у детей – 1406, медработников – 421). [...] Также за прошедшие сутки госпитализировано 5935 человек, летальных исходов – 720, выздоровело 11 937 человек", – говорится в сообщении.
Сутками ранее в стране подтвердили 19 455 новых случаев коронавирусной инфекции и 700 смертей среди пациентов с COVID-19.
Во вторник в Украине сделали 157 503 теста на коронавирус.
По данным Минздрава, больше всего новых инфицированных обнаружили в Киеве (2024), Днепропетровской (1935) и Одесской (1858) областях.
С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 979 086 случаев коронавирусной инфекции, скончались 69 447 пациентов с COVID-19, выздоровели 2 466 674 человека.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября глава Минздрава Виктор Ляшко.
Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам Ляшко, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан были не привиты.
Украину ожидают две недели очень сложной ситуации, связанной с COVID-19, страна только входит в пик третьей волны эпидемии, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов 25 октября. По его словам, в Украине подтверждены первые случаи заражения новой мутацией штамма коронавируса "Дельта", которая считается еще более заразной, чем сама "Дельта".