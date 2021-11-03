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В Украине вторые сутки подряд жертвами COVID-19 стали 700 человек

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Больше всего новых инфицированных обнаружили в Киеве
Больше всего новых инфицированных обнаружили в Киеве
Фото: ЕРА

2 ноября в Украине подтвердили 23 393 новых случая коронавирусной инфекции, проинформировало 3 ноября в Facebook Министерство здравоохранения.

"2 ноября в Украине зафиксировано 23 393 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них у детей – 1406, медработников – 421). [...] Также за прошедшие сутки госпитализировано 5935 человек, летальных исходов – 720, выздоровело 11 937 человек", – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране подтвердили 19 455 новых случаев коронавирусной инфекции и 700 смертей среди пациентов с COVID-19.

Во вторник в Украине сделали 157 503 теста на коронавирус.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1987249741438121

По данным Минздрава, больше всего новых инфицированных обнаружили в Киеве (2024), Днепропетровской (1935) и Одесской (1858) областях.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 979 086 случаев коронавирусной инфекции, скончались 69 447 пациентов с COVID-19, выздоровели 2 466 674 человека.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября глава Минздрава Виктор Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам Ляшко, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан были не привиты.

Украину ожидают две недели очень сложной ситуации, связанной с COVID-19, страна только входит в пик третьей волны эпидемии, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов 25 октября. По его словам, в Украине подтверждены первые случаи заражения новой мутацией штамма коронавируса "Дельта", которая считается еще более заразной, чем сама "Дельта".

Теги: Киев, Министерство здравоохранения, смерть, эпидемия, Днепропетровская область, Одесская область, болезнь, Минздрав, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, тестирование
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