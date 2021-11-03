В Украине вторые сутки подряд жертвами COVID-19 стали 700 человек

Больше всего новых инфицированных обнаружили в Киеве Фото: ЕРА

"2 ноября в Украине зафиксировано 23 393 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них у детей – 1406, медработников – 421). [...] Также за прошедшие сутки госпитализировано 5935 человек, летальных исходов – 720, выздоровело 11 937 человек", – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране подтвердили 19 455 новых случаев коронавирусной инфекции и 700 смертей среди пациентов с COVID-19.

Во вторник в Украине сделали 157 503 теста на коронавирус.

По данным Минздрава, больше всего новых инфицированных обнаружили в Киеве (2024), Днепропетровской (1935) и Одесской (1858) областях.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 979 086 случаев коронавирусной инфекции, скончались 69 447 пациентов с COVID-19, выздоровели 2 466 674 человека.