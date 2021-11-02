За три дня мобильный госпиталь в Херсонской области заполнен почти наполовину пациентами с COVID-19 – Минздрав

Мобильный госпиталь на 120 койко-мест начал принимать пациентов с COVID-19 30 октября.

"Сейчас там находится 56 больных коронавирусной болезнью. Из них в кислородной поддержке нуждаются 42 госпитализированных. Большинство пациентов (54) не были вакцинированы от COVID-19", – рассказали в Минздраве Украины.

Ведомство призвало украинцев привиться против коронавируса.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине c начала эпидемии подтвердили около 2,96 млн случаев COVID-19, умерло 68,7 тыс. человек. В Херсонской области, по данным Минздрава, выявили 67,1 тыс. случаев коронавирусной инфекции (795 – за последние сутки). Регион с 15 октября находится в "красной" зоне карантина.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.