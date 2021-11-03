Островное Королевство Тонга объявило локдаун. Там выявили первый случай COVID-19

Локдаун, в частности, предусматривает комендантский час с 20.00 до 6.00. Жителям королевства также приказали прекратить ходить на работу и оставаться дома. Отмечается, что в стране не будут работать общественный транспорт, рестораны, бары и клубы, школы и церкви.

Первый случай COVID-19 в стране подтвердили 27 октября у пассажира, прилетевшего из Новой Зеландии. Он был полностью вакцинирован, а также имел отрицательный результат теста на коронавирус перед вылетом, сообщили в минздраве Новой Зеландии.

COVID-19 у него выявили во время карантина в отеле в Тонга. Другие 214 пассажиров рейса получили отрицательный результат по прибытии и проходят 21-дневный карантин, сообщил 1 ноября Matangi Tonga Online.

После новостей о первом случае заражения коронавирусом жители королевства бросились в центры вакцинации, подчеркнул портал.