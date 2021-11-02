В России зафиксирован новый рекорд смертности среди пациентов с COVID-19

Сегодняшний показатель смертности стал рекордным для страны с начала эпидемии. Предыдущий максимальный показатель умерших был зафиксирован 28 октября – 1163.
С 25 октября в России ежедневно умирает не менее 1,1 тыс. больных с COVID-19.
Во вторник больше всего смертей среди инфицированных зарегистрировали в Москве (98) и Санкт-Петербурге (83).
Всего с начала эпидемии умер от этой болезни 240 871 россиянин, зафиксировано 8,59 млн инфицирований коронавирусом.
По официальной информации, активно COVID-19 болеет почти 1,2 млн россиян.
В статистику по стране в РФ включают показатели с оккупированного украинского полуострова Крым.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным ВОЗ, по общему числу подтвержденных случаев COVID-19 Российская Федерация занимает пятое место в мире, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.