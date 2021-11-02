В Киеве мужчины подрались в очереди на вакцинацию от коронавируса. Видео

Драка произошла в одном из столичных "Эпицентров" Фото: epicentrk.ua

"Киев накануне введения ограничений "красной" зоны. В очереди желающих вакцинироваться в момент", – говорится в подписи к ролику.

На видео видно, как двое мужчин дерутся на полу, другие пытаются их разнять. Параллельно происходит ссора еще двух женщин. Причина конфликта неизвестна.

Вероятно, драка произошла в одном из столичных "Эпицентров", так как на видео виден баннер этого торгового центра.