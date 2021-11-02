В Киеве мужчины подрались в очереди на вакцинацию от коронавируса. Видео

"Киев накануне введения ограничений "красной" зоны. В очереди желающих вакцинироваться в момент", – говорится в подписи к ролику.
На видео видно, как двое мужчин дерутся на полу, другие пытаются их разнять. Параллельно происходит ссора еще двух женщин. Причина конфликта неизвестна.
Вероятно, драка произошла в одном из столичных "Эпицентров", так как на видео виден баннер этого торгового центра.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине с начала эпидемии подтвердили почти 2,95 млн случаев COVID-19, умерло более 68 тыс. человек. В Киеве за последние 24 часа выявили 495 случаев коронавирусной инфекции (всего – 261 тыс.), отметил в Facebook Кличко.
C 1 ноября Киев перешел в "красную" зону эпидемической опасности. В столице запретили работу заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, а также проведение массовых мероприятий. Ограничения не действуют, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) будут вакцинированы от COVID-19.
Общественный транспорт работает, но у пассажиров выборочно проверяют наличие ПЦР-тестов или COVID-сертификатов специальные группы правоохранителей.
Ученики 1–11-х классов – на дистанционном обучении с 1 ноября до улучшения эпидемической ситуации в городе, говорил мэр. Детские сады смогут работать, если от коронавируса вакцинировано 100% персонала.