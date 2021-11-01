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Кличко спрогнозировал срок локдауна в Киеве: Пика заболеваемости COVID-19 мы еще не достигли

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Срок локдауна в Киеве будет зависеть от динамики заболеваемости COVID-19, отметил Кличко
Срок локдауна в Киеве будет зависеть от динамики заболеваемости COVID-19, отметил Кличко
Фото: depositphotos.com

Киев может находиться в "красной" зоне эпидемической опасности из-за COVID-19 в течение месяца. Такое мнение 1 ноября в эфире телеканала "Украина 24" выразил мэр города Виталий Кличко.

По его словам, срок локдауна в Киеве будет зависеть от динамики заболеваемости и заполняемости коек для больных коронавирусной инфекцией в медучреждениях столицы.

"Предварительно все говорят, что все это может продолжаться в течение месяца. Если в течение двух-трех недель мы будем видеть динамику, которая будет снижаться, если мы подойдем к ключевым критериям, которые будут подходить для "оранжевой" зоны, в соответствии с этим будем принимать решение снизить статус до "оранжевой" зоны… Но, к сожалению, на сегодняшний день пока такой тенденции нет, – сказал Кличко. – И вирусологи говорят, что пика мы еще не достигли".

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине с начала эпидемии подтвердили почти 2,94 млн случаев COVID-19, умерло более 68 тыс. человек. В Киеве за последние 24 часа выявили 495 случаев коронавирусной инфекции (всего – около 260 тыс.), отметил в Facebook Кличко.

В стране постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября глава Минздрава Виктор Ляшко.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

С тех пор в "красную" зону карантина перешли восемь областей: Херсонская (с 15 октября), Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская (с 18 октября), Сумская (с 23 октября), Ровенская, Николаевская (с 26 октября). Еще семь – Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская – стали "красными" с 30 октября.

C 1 ноября в "красную" зону эпидемической опасности перешел Киев. В столице запретили работу заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, а также проведение массовых мероприятий. Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) будут вакцинированы от COVID-19.

Общественный транспорт работает, но у пассажиров выборочно проверяют наличие ПЦР-тестов или COVID-сертификатов специальные группы правоохранителей.

Ученики 1–11-х классов – на дистанционном обучении с 1 ноября до улучшения эпидемической ситуации в городе, говорил мэр. Детские сады смогут работать, если от коронавируса вакцинировано 100% персонала.

Теги: Киев, Виталий Кличко, Украина, эпидемия, запрет, карантин, ограничения, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, мэр, локдаун
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