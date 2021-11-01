Кличко спрогнозировал срок локдауна в Киеве: Пика заболеваемости COVID-19 мы еще не достигли

По его словам, срок локдауна в Киеве будет зависеть от динамики заболеваемости и заполняемости коек для больных коронавирусной инфекцией в медучреждениях столицы.

"Предварительно все говорят, что все это может продолжаться в течение месяца. Если в течение двух-трех недель мы будем видеть динамику, которая будет снижаться, если мы подойдем к ключевым критериям, которые будут подходить для "оранжевой" зоны, в соответствии с этим будем принимать решение снизить статус до "оранжевой" зоны… Но, к сожалению, на сегодняшний день пока такой тенденции нет, – сказал Кличко. – И вирусологи говорят, что пика мы еще не достигли".