В некоторых больницах Киева заполнено 99–100% коек с кислородом для пациентов с COVID-19 – Кличко

Кличко рассказал, что в Киеве 84% госпитализированных с COVID-19 нуждаются в кислородной поддержке Фото: depositphotos.com

"Ситуация с распространением коронавируса в столице стремительно ухудшается. В течение последней недели в столице – более 1 тыс. заболевших в сутки и более 30 или даже по 40–50 смертей. Среди умерших – немало молодых людей, даже годовалый ребенок", – сказал он.

Кличко рассказал, что также увеличивается число госпитализированных с COVID-19.

"В городе для приема больных COVID-19 подготовлено более 6 тыс. коек, более 90% из них в коммунальных учреждениях обеспечены кислородом. Также в столице есть более 500 аппаратов искусственной вентиляции легких. Заполненность коек на сегодня составляет почти 63%, а в отдельных больницах – 99–100%. 84% госпитализированных нуждаются в кислородной поддержке. Койки с кислородом уже более трех дней подряд заполнены более чем на 66%, а это уже, к сожалению, критерий "красной" зоны", – сказал он.

Кличко призвал включить Киев в "красную" зону эпидемической опасности.

В Киеве с 1 ноября усиливаются карантинные ограничения. Посещать заведения питания, отели, учреждения соцзащиты, спортзалы и фитнес-центры, ТРЦ и другие заведения, а также проводить массовые мероприятия можно будет только при наличии COVID-сертификата или негативного результата ПЦР-теста. Дети и подростки смогут посещать ТРЦ только с родителями, которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Общественный транспорт будет работать, но у пассажиров выборочно будут проверять наличие ПЦР-тестов или COVID-сертификатов специальные группы правоохранителей.

Ученики 1–11-х классов будут на дистанционном обучении с 1 ноября до улучшения эпидемической ситуации в городе, сказал мэр. Детские сады смогут работать, если от коронавируса вакцинированы 100% персонала.