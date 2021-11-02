В Украине за сутки от коронавируса умерло 700 человек

Среди заболевших – 1263 ребенка и 339 медработников.

За прошлые сутки госпитализировали с коронавирусом 3188 человек, 12 639 пациентов выздоровели, 700 человек скончались.

Больше всего новых случаев инфицирования подтвердили 1 ноября в Одесской области (1908), Киеве (1738), Днепропетровской (1621), Запорожской (1341), Харьковской (1337), Львовской (1104) и Полтавской (1065) областях.

С начала эпидемии в Украине зафиксировали 2 955 693 случая заболевания, 2 454 737 пациентов выздоровели, 68 727 – скончались.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября глава Минздрава Виктор Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам Ляшко, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан были не привиты.

Украину ожидают две недели очень сложной ситуации, связанной с COVID-19, страна только входит в пик третьей волны эпидемии, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов 25 октября. По его словам, в Украине подтверждены первые случаи заражения новой мутацией штамма коронавируса "Дельта", которая считается еще более заразной, чем сама "Дельта".