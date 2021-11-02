Число умерших от COVID-19 в мире превысило 5 млн

Больше всего от пандемии пострадали США, там подтвердили более 46 млн случаев заражения коронавирусом, более 746 тыс. человек умерли Фото: ЕРА

Число подтвержденных случаев заражения превысило 247 млн.

Наибольшее число смертей от COVID-19 зафиксировано в США (746,8 тыс.), Бразилии (607,8 тыс.), Индии (458,4 тыс.), Мексике (288,4 тыс.) и России (235,3 тыс.).

При этом в США с начала пандемии подтвердили более 46 млн случаев инфицирования, в Бразилии – 21,8 млн, в Индии – 34,3 млн, в Мексике – 3,8 млн, в России – 8,4 млн.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что реальная статистика смертности от коронавируса может быть в два-три раза выше официальных цифр.

"Мы будем уточнять наши оценки. Но по самым консервативным оценкам, число умерших [от COVID-19] составляет от 6 до 8 млн", – заявляла заместитель генерального директора ВОЗ Самира Асма на брифинге в Женеве в мае, когда официальное число умерших составляло 3,4 млн человек. Ее цитирует сайт ООН.