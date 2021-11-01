В "Дії" можно получить COVID-сертификат на основании ПЦР-тестов

Документ будет действовать 72 часа с момента сдачи теста на COVID-19, отметил Федоров Фото: thedigital.gov.ua

Он отметил, что зарегистрироваться на бета-тестирование нового вида COVID-сертификата можно по ссылке team.diia.gov.ua. Документ будет действовать 72 часа с момента сдачи анализа.

После завершения тестирования можно будет подтянуть результаты ПЦР-тестов и других украинских лабораторий, подчеркнул Федоров.

Он напомнил, что в "Дії" также доступны международный, "желтый" (после одной дозы вакцины) и "зеленый" внутренние COVID-сертификаты о вакцинации против коронавируса.

"Уже 5 млн украинцев сгенерировали свои COVID-сертификаты", – резюмировал глава Минцифры.