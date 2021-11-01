В Минздраве рассказали, при каких условиях аннулируют COVID-сертификаты

Электронные COVID-сертификаты подделать невозможно, можно внести недостоверные данные в систему, но это единичные случаи, утверждают в Минздраве Фото: МВС України / Facebook

Она отметила, что примерно в 80% случаев подделок COVID-сертификатов речь идет о простом мошенничестве, когда подделываются только бумаги, – "сертификаты просто рисуют и по QR-коду легко проверить, что этот документ недействителен".

Единственный способ "обойти систему" – коррумпировать врача, чтобы он внес данные о фейковой прививке, с указанием номера партии вакцины, в электронную систему здравоохранения. Тогда в "Дії" удастся сгенерировать настоящий сертификат.

Если вина медика в таких действиях и сам факт подделки данных будут доказаны, COVID-сертификат должен быть аннулирован. Случаев лишения сертификатов, по словам Карчевич, пока не было.

Она отметила, что информация о возможных подозрительных случаях передается в правоохранительные органы.

"Все сообщения, которые появляются в соцсетях или мы получаем по телефону, сразу передаются для совершения следственных действий. А уже правоохранительные органы делают "контрольные закупки" или Киберполиция проверяет. Механизм уже отработан", – рассказала Карчевич.

Карчевич считает, что, хотя в Украине есть проблема подделки сертификатов вакцинации от коронавируса, угрозы, что Украина будет исключена из сети электронного здоровья ЕС, пока нет.

По ее словам, Украина прошла оценку технического соответствия, то есть украинские COVID-сертификаты полностью отвечают всем требованиям ЕС и подделать их невозможно.

"Можно только внести недостоверные данные в электронную систему здравоохранения, но массово такие случаи пока не фиксируются. Это одиночные факты и ведутся уголовные производства", – подчеркнула она.

Из-за производств, где речь идет о медицинских сотрудниках, Минздрав обращается к местным советам, чтобы отстранить руководителей заведений на время следствия.

"Речь шла от 15 учреждениях здравоохранения. В четырех регионах уже есть случаи увольнения, отстранения и начала собственного служебного расследования", – рассказали изданию в Минздраве.