В Минздраве рассказали, при каких условиях аннулируют COVID-сертификаты

Она отметила, что примерно в 80% случаев подделок COVID-сертификатов речь идет о простом мошенничестве, когда подделываются только бумаги, – "сертификаты просто рисуют и по QR-коду легко проверить, что этот документ недействителен".
Единственный способ "обойти систему" – коррумпировать врача, чтобы он внес данные о фейковой прививке, с указанием номера партии вакцины, в электронную систему здравоохранения. Тогда в "Дії" удастся сгенерировать настоящий сертификат.
Если вина медика в таких действиях и сам факт подделки данных будут доказаны, COVID-сертификат должен быть аннулирован. Случаев лишения сертификатов, по словам Карчевич, пока не было.
Она отметила, что информация о возможных подозрительных случаях передается в правоохранительные органы.
"Все сообщения, которые появляются в соцсетях или мы получаем по телефону, сразу передаются для совершения следственных действий. А уже правоохранительные органы делают "контрольные закупки" или Киберполиция проверяет. Механизм уже отработан", – рассказала Карчевич.
Карчевич считает, что, хотя в Украине есть проблема подделки сертификатов вакцинации от коронавируса, угрозы, что Украина будет исключена из сети электронного здоровья ЕС, пока нет.
По ее словам, Украина прошла оценку технического соответствия, то есть украинские COVID-сертификаты полностью отвечают всем требованиям ЕС и подделать их невозможно.
"Можно только внести недостоверные данные в электронную систему здравоохранения, но массово такие случаи пока не фиксируются. Это одиночные факты и ведутся уголовные производства", – подчеркнула она.
Из-за производств, где речь идет о медицинских сотрудниках, Минздрав обращается к местным советам, чтобы отстранить руководителей заведений на время следствия.
"Речь шла от 15 учреждениях здравоохранения. В четырех регионах уже есть случаи увольнения, отстранения и начала собственного служебного расследования", – рассказали изданию в Минздраве.
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко допускал 15 сентября, что подделка COVID-сертификата в Украине возможна так же, как и обычного паспорта гражданина. По мнению Ляшко, в электронном варианте это сделать будет невозможно, но "есть вопросы по бумажным формам". В ведомстве рассказали, куда обращаться, если выявили поддельный COVID-сертификат.
В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.
Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы. 8 октября профильный комитет Верховной Рады поддержал законопроект, но парламент его еще не принял.
1 октября Минздрав Украины потребовал отстранить руководство 15 больниц из-за подделки документов о вакцинации от COVID-19.
По состоянию на 1 ноября Нацполиция открыла 1065 уголовных производств по факту подделки COVID-документов. Из них 80 – в отношении работников медицинских учреждений и 35 – в отношении сотрудников туристических агентств.