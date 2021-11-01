В Раде семь нардепов и 21 сотрудник аппарата болеют COVID-19, парламент 2 ноября рассмотрит постановление о спецпропусках в Раду

Стефанчук: Не хочешь прививаться – мы не имеем права вмешиваться в твою депутатскую деятельность, но ты должен обеспечить безопасность окружающих Фото: rada.gov.ua

Он отметил, что по состоянию на сегодняшнее утро семь народных депутатов и 21 сотрудник аппарата Верховной Рады болеют COVID-19. Сколько нардепов уже привились от коронавируса, он сказать не смог, отметив, что будет знать это после того, как в Раде проведут мониторинг, чтобы выдать вакцинированным пропуска.

Постановление о единых правилах посещения парламента Рада будет рассматривать 2 ноября, но действовать правила начнут не сразу после принятия, отметил Стефанчук – сперва нужно будет выдать пропуска привитым, организовать порядок прохождения ПЦР-тестирования и решить еще ряд организационных моментов. Если постановление примут, оно вступит в силу до 15 ноября.

Спикер отметил, что в Раде не настаивают на том, чтобы нардепы, их помощники и сотрудники парламента прививались – для входа в Раду можно будет предъявить результаты антиген-теста или ПЦР-теста. "Мы предлагаем выбор – не хочешь прививаться, мы не имеем права вмешиваться в твою депутатскую деятельность, но ты должен обеспечить безопасность окружающих", – пояснил Стефанчук, подчеркнув, что сам он выступает за вакцинацию.

Он добавил, что в Раде есть мобильная бригада медиков, которая делает прививки от коронавируса. Кроме того, мобильные пункты вакцинации для всех желающих развернут в гостиницах "Киев" и "Национальный", расположенных в непосредственной близости от здания Верховной Рады в центре Киева.