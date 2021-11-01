В Раде семь нардепов и 21 сотрудник аппарата болеют COVID-19, парламент 2 ноября рассмотрит постановление о спецпропусках в Раду

Он отметил, что по состоянию на сегодняшнее утро семь народных депутатов и 21 сотрудник аппарата Верховной Рады болеют COVID-19. Сколько нардепов уже привились от коронавируса, он сказать не смог, отметив, что будет знать это после того, как в Раде проведут мониторинг, чтобы выдать вакцинированным пропуска.
Постановление о единых правилах посещения парламента Рада будет рассматривать 2 ноября, но действовать правила начнут не сразу после принятия, отметил Стефанчук – сперва нужно будет выдать пропуска привитым, организовать порядок прохождения ПЦР-тестирования и решить еще ряд организационных моментов. Если постановление примут, оно вступит в силу до 15 ноября.
Спикер отметил, что в Раде не настаивают на том, чтобы нардепы, их помощники и сотрудники парламента прививались – для входа в Раду можно будет предъявить результаты антиген-теста или ПЦР-теста. "Мы предлагаем выбор – не хочешь прививаться, мы не имеем права вмешиваться в твою депутатскую деятельность, но ты должен обеспечить безопасность окружающих", – пояснил Стефанчук, подчеркнув, что сам он выступает за вакцинацию.
Он добавил, что в Раде есть мобильная бригада медиков, которая делает прививки от коронавируса. Кроме того, мобильные пункты вакцинации для всех желающих развернут в гостиницах "Киев" и "Национальный", расположенных в непосредственной близости от здания Верховной Рады в центре Киева.
В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.
По состоянию на 1 ноября в Украине подтвердили 2,9 млн случаев коронавирусной инфекции, из них почти 14 тыс. – за последние сутки. Скончалось более 68 тыс. пациентов с COVID-19.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. С начала вакцинальной кампании одну дозу получили 10,2 млн человек, полностью иммунизированы 7,4 млн украинцев.
По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, вакцинация против коронавируса за последние четыре месяца спасла 3070 жизней украинцев.