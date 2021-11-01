Бюджет, перестановки в правительстве, COVID-19. Стефанчук озвучил планы парламента на эту неделю

"Для нас очень важно завершить вопросы с бюджетом Украины, направить его Кабинету Министров, и мы все очень надеемся, что во вторник мы этот процесс завершим", – сказал Стефанчук, имея в виду рассмотрение законопроекта о госбюджете на 2022 год в первом чтении, после которого правительство должно его доработать и вернуть в Раду для рассмотрения в целом.

Кроме того, во вторник, 2 октября, в 16.00 состоится инициированное президентом внеочередное заседание – Стефанчук подписал соответствующее распоряжение. Он пояснил, что это заседание будет связано с противодействием эпидемии COVID-19, а также образованием в Украине (в частности, работой Национального агентства по обеспечению качества высшего образования) и другими социальными вопросами.

"Будет целый ряд законопроектов и постановлений, связанных с противодействием пандемии – про единые правила посещения парламента, про лекарства, относящиеся к COVID-19, и другие нюансы", – отметил он.

3 и 4 ноября, по словам спикера, "пройдут в вопросах, связанных с кадрами". Кроме того, в Раде планируют рассмотреть резонансный законопроект №5600.

На вопрос, планируются ли еще внеочередные заседания парламента, Стефанчук уточнил, что на данный момент он подписал распоряжение только об одном и распорядился раздать подписные листы для сбора подписей за проведение внеочередного заседания по вопросу обеспечения больниц кислородными концентраторами. В то же время он отметил, что "предложил коллегам другой выход" – после того, как будет рассмотрен бюджет, сделать законопроект о концентраторах одним из приоритетных в рамках обычной пленарной недели.