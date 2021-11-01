Стефанчук надеется, что на этой неделе парламент примет в первом чтении законопроект о госбюджете-2022

Стефанчук: Что касается бюджетного процесса, надеюсь, мы находимся уже на завершающей стадии Фото: iportal.rada.gov.ua

"Что касается бюджетного процесса, надеюсь, мы находимся уже на завершающей стадии", – отметил он.

Стефанчук рассказал, что 2 ноября парламент рассмотрит поправки к законопроекту от фракций "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Батьківщина".

"Я очень надеюсь, что мы завершим этот этап бюджетного процесса и дадим возможность правительству обеспечить его доработку и возвращение в Верховную Раду, чтобы мы могли его рассмотреть в целом", – сказал Стефанчук.

Глава партии "Слуга народа", первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко уточнил, что предложенный ранее формат работы Рады в пленарном режиме три недели подряд связан с рассмотрением бюджета.

"Это изменение календарного плана связано с тем, чтобы у нас было дополнительное время на рассмотрение бюджета ближе к началу декабря", – отметил он.