Верховная Рада планирует заседать в ноябре три пленарных недели подряд

"Я хотел бы отреагировать на предложения некоторых фракций и групп, чтобы изменить календарный план заседаний – для того, чтобы следующую неделю сделать работой в округах. А дальше три недели подряд [будут пленарными], чтобы мы могли рассмотреть важные вопросы, которые уже накопились в комитетах, и не смогли попасть в зал", – сказал он.

Стефанчук дал поручение регламентному комитету рассмотреть это предложение и вынести соответствующее решение.