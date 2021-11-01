Верховная Рада планирует заседать в ноябре три пленарных недели подряд

"Я хотел бы отреагировать на предложения некоторых фракций и групп, чтобы изменить календарный план заседаний – для того, чтобы следующую неделю сделать работой в округах. А дальше три недели подряд [будут пленарными], чтобы мы могли рассмотреть важные вопросы, которые уже накопились в комитетах, и не смогли попасть в зал", – сказал он.
Стефанчук дал поручение регламентному комитету рассмотреть это предложение и вынести соответствующее решение.
Согласно календарному плану, парламент работает в пленарном режиме неделю через неделю работы в округах или комитетах.