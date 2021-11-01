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ПОЛИТИКА

Разумков о президентских амбициях: Я не говорил "нет"

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Разумков занимал пост спикера Рады с августа 2019 года до 7 октября этого года
Разумков занимал пост спикера Рады с августа 2019 года до 7 октября этого года
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Народный депутат от партии "Слуга народа", экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 31 октября в эфире телеканала "Украина 24" сообщил, планирует ли выдвигать свою кандидатуру на следующих президентских выборах.

Ведущий ток-шоу "Реальная политика" Евгений Киселев сказал: "Вы же не собираетесь участвовать в выборах президента?"

"Разве я такое говорил? Я не говорил "нет", – подчеркнул Разумков.

28 октября политик намекнул о намерении создать политическую силу.

"Будем объединяться, будем двигаться вперед, будем… возвращать людей – и в парламенте – к тому, что есть те обещания, которых от нас ждут люди… Силы у меня на это есть, время тоже есть, желание есть, команда есть. Надеюсь, будет больше. И я буду все делать, чтобы доверие людей – даже не рейтинг, а доверие – не падало", – сказал экс-спикер.

Контекст:

Разумков занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

Верховная Рада уволила Разумкова с должности спикера парламента 7 октября. "За" проголосовали 284 нардепа, 215 голосов предоставила фракция "Слуга народа".

У фракции "Слуга народа" и Разумкова были разногласия относительно закона об олигархах. Разумков считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту, а также обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить его, вопреки решению фракции. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.

В Офисе президента Украины сложившуюся ситуацию назвали "мировоззренческим конфликтом". Во фракции конфликт с Разумковым именовали "сложной производственной ситуацией".

Разумков в сентябре заявлял, что в парламенте есть народные депутаты, которых он считает своей командой

Согласно результатам опроса, проведенного с 14-го по 20 октября Центром Разумкова, экс-спикера Рады на выборах президента готовы поддержать 8,8% украинцев, которые намерены участвовать в голосовании и определились с выбором. Разумков замкнул пятерку лидеров президентского рейтинга, на первом месте – действующий глава государства Владимир Зеленский (25,7%).

Теги: Верховная Рада, Украина, Евгений Киселев, президент, Слуга народа, Дмитрий Разумков
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