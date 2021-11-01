Разумков о президентских амбициях: Я не говорил "нет"

Разумков занимал пост спикера Рады с августа 2019 года до 7 октября этого года Фото: Верховна Рада України / Facebook

Ведущий ток-шоу "Реальная политика" Евгений Киселев сказал: "Вы же не собираетесь участвовать в выборах президента?"

"Разве я такое говорил? Я не говорил "нет", – подчеркнул Разумков.

28 октября политик намекнул о намерении создать политическую силу.

"Будем объединяться, будем двигаться вперед, будем… возвращать людей – и в парламенте – к тому, что есть те обещания, которых от нас ждут люди… Силы у меня на это есть, время тоже есть, желание есть, команда есть. Надеюсь, будет больше. И я буду все делать, чтобы доверие людей – даже не рейтинг, а доверие – не падало", – сказал экс-спикер.