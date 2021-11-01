"Они так изменят Конституцию, что IX созыв Рады будет пожизненным". Разумков высказался о проведении досрочных выборов

"Сегодня я, к сожалению, слышу много разговоров, которые начались внутри парламента, внутри монобольшинства. Об этом говорит спикер, и мне это очень не нравится, что выборы нужно перенести на 2024 год. И можно обратиться в Конституционный Суд или что-то изменить в Конституции... Я бы не шел этим путем, потому что, зная некоторых моих коллег, [могу сказать, что] они так изменят конституцию, что IX созыв Верховной Рады будет пожизненным, пока их вперед ногами не вынесут", – сказал Разумков.

Он назвал такое развитие событий плохой историей.

"Так нельзя делать. Нужно ходить к людям за мандатом доверия. Если правильно все делаешь, тебя снова выберут. Неправильно делаешь, тебя вернут на улицу, откуда ты пришел", – заявил нардеп.