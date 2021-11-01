"Они так изменят Конституцию, что IX созыв Рады будет пожизненным". Разумков высказался о проведении досрочных выборов

"Сегодня я, к сожалению, слышу много разговоров, которые начались внутри парламента, внутри монобольшинства. Об этом говорит спикер, и мне это очень не нравится, что выборы нужно перенести на 2024 год. И можно обратиться в Конституционный Суд или что-то изменить в Конституции... Я бы не шел этим путем, потому что, зная некоторых моих коллег, [могу сказать, что] они так изменят конституцию, что IX созыв Верховной Рады будет пожизненным, пока их вперед ногами не вынесут", – сказал Разумков.
Он назвал такое развитие событий плохой историей.
"Так нельзя делать. Нужно ходить к людям за мандатом доверия. Если правильно все делаешь, тебя снова выберут. Неправильно делаешь, тебя вернут на улицу, откуда ты пришел", – заявил нардеп.
На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%.
Верховная Рада IX созыва начала работу 29 августа 2019 года.
В команде президента Украины Владимира Зеленского задумываются о том, чтобы обеспечить нужную очередность выборов президента и Верховной Рады, об этом 18 октября написало "РБК-Украина".
Следующие президентские выборы в Украине должны состояться 31 марта 2024 года. Новые выборы в парламент должны пройти 29 октября 2023 года.