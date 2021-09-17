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Рада за два года в "турборежиме" приняла меньше законов, чем предшественники – КИУ

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В КИУ считают, что в парламенте остались старые проблемы, в их числе регистрация большого количества "законодательного спама"
В КИУ считают, что в парламенте остались старые проблемы, в их числе – регистрация большого количества "законодательного спама"
Фото: depositphotos.com

Народные депутаты Верховной Рады VIII созыва приняли за первые два года работы больше законов, чем депутаты нынешнего IX созыва. Об этом 17 сентября сообщил в Facebook Комитет избирателей Украины.

В течение первых двух лет работы нардепы VIII созыва приняли 573 закона. Депутаты IX созыва приняли за это же время 552 законодательных акта. Депутаты VIII созыва зарегистрировали больше законопроектов – 7,3 тыс. Депутаты IX созыва – 5,6 тыс. За два года работы Рады VIII созыва состоялось 246 пленарных заседаний, ВР IX созыва провела 212 заседаний.

"Так называемый "турборежим" оказался широко разрекламированной пиар-кампанией и не привел к существенным изменениям в работе Верховной Рады. Количественные показатели деятельности ВР VIII и IX созывов одинаковы, а часто и ниже по сравнению с предыдущим парламентом", – заявил глава КИУ Алексей Кошель

По его словам, в парламенте остались старые проблемы: регистрация большого количества "законодательного спама", принятие законопроектов без полноценного обсуждения и нерациональное планирование работы.

"В целом монобильшинству не удалось обеспечить более эффективную работу Верховной Рады, несмотря на наличие соответствующих возможностей", – подчеркнул Кошель. 

https://www.facebook.com/cvu.ngo/posts/6072799042761801

Контекст:

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%.

Верховная Рада IX созыва начала работу 29 августа 2019 года.

Спикер парламента Дмитрий Разумков говорил, что за 50 дней работы Рада приняла более 50 законов. "Думаю, что с такой скоростью вряд ли сможет поспорить какая-либо из предыдущих Рад", – заявил он в октябре.

Правительство призывало депутатов отойти от "турборежима" и работать более системно, "чтобы быть предсказуемыми для общества и бизнеса". В Верховной Раде обещали прислушаться к совету. 

Разумков объяснял, что "турборежим" нужен был для того, чтобы "обеспечить законодательную базу для внедрения реформ", в дальнейшем, говорил он, парламент будет работать медленнее. 

Теги: Верховная Рада, Украина, депутаты, Комитет избирателей Украины, народные депутаты
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