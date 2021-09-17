Рада за два года в "турборежиме" приняла меньше законов, чем предшественники – КИУ

В КИУ считают, что в парламенте остались старые проблемы, в их числе – регистрация большого количества "законодательного спама" Фото: depositphotos.com

В течение первых двух лет работы нардепы VIII созыва приняли 573 закона. Депутаты IX созыва приняли за это же время 552 законодательных акта. Депутаты VIII созыва зарегистрировали больше законопроектов – 7,3 тыс. Депутаты IX созыва – 5,6 тыс. За два года работы Рады VIII созыва состоялось 246 пленарных заседаний, ВР IX созыва провела 212 заседаний.

"Так называемый "турборежим" оказался широко разрекламированной пиар-кампанией и не привел к существенным изменениям в работе Верховной Рады. Количественные показатели деятельности ВР VIII и IX созывов одинаковы, а часто и ниже по сравнению с предыдущим парламентом", – заявил глава КИУ Алексей Кошель

По его словам, в парламенте остались старые проблемы: регистрация большого количества "законодательного спама", принятие законопроектов без полноценного обсуждения и нерациональное планирование работы.

"В целом монобильшинству не удалось обеспечить более эффективную работу Верховной Рады, несмотря на наличие соответствующих возможностей", – подчеркнул Кошель.