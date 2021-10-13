Рада изберет нового первого вице-спикера 19 октября – Стефанчук

"Мы остановили работу в пятницу. Во вторник мы сразу начнем с продолжения [рассмотрения] этого вопроса. Он займет около часа-полутора, и после этого мы сможем получить первого вице-спикера", – сообщил он.
7 октября Верховная Рада уволила Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента.
Депутаты 8 октября выбрали нового главу парламента – им стал Стефанчук.
8 октября Верховная Рада не избрала нового первого вице-спикера вместо Стефанчука, ставшего главой парламента.
7 октября, фракция "Слуга народа" на своем заседании поддержала кандидатуру первого замглавы фракции Александра Корниенко на пост первого вице-спикера Рады.