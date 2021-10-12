  Новый спикер Верховной Рады Стефанчук рассказал, сколько платит за учебу дочери за границей

На момент записи интервью Стефанчука еще не назначили спикером. Телеведущая Катя Осадчая поинтересовалась, намерен ли политик в случае назначение сменить место проживания.
"Я, как жил, так и живу на левом берегу в спальном районе. (...) Я не перееду на государственную дачу, потому что я проживаю в том районе, который мне нравится", – отметил он.
Спикер рассказал, что его сын и дочь получают юридическое образование.
"Сын – в киевском, а дочь – в венском университете. Абсолютно сама поступила. Она владеет шестью языками. А сын решил, что ему удобнее в Украине", – отметил Стефанчук.
По его словам, обучение дочери в Вене обходится в "тысячу с копейками евро за семестр".
Интервью со Стефанчуком записали в день церемонии вручения премии "Слугам по заслугам", которая проходила 3 октября в Трускавце.
Стефанчук 8 октября стал новым главой Верховной Рады вместо Дмитрия Разумкова, которого парламент отозвал с должности 7 октября.
Жену Стефанчука зовут Марина. Супруги воспитывают двоих детей – Олеся и Злату.