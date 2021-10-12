  Новый спикер Верховной Рады Стефанчук рассказал, сколько платит за учебу дочери за границей

Стефанчук: Я, как жил, так и живу на левом берегу Фото: Ruslan Stefanchuk / Facebook

На момент записи интервью Стефанчука еще не назначили спикером. Телеведущая Катя Осадчая поинтересовалась, намерен ли политик в случае назначение сменить место проживания.

"Я, как жил, так и живу на левом берегу в спальном районе. (...) Я не перееду на государственную дачу, потому что я проживаю в том районе, который мне нравится", – отметил он.

Спикер рассказал, что его сын и дочь получают юридическое образование.

"Сын – в киевском, а дочь – в венском университете. Абсолютно сама поступила. Она владеет шестью языками. А сын решил, что ему удобнее в Украине", – отметил Стефанчук.

По его словам, обучение дочери в Вене обходится в "тысячу с копейками евро за семестр".

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Видео: Світське життя / YouTube