В Харькове на избирательных участках вакцинировали от коронавируса 3 тыс. человек – мэрия

Прививки от COVID-19 на избирательных участках сделали 3 тыс. харьковчан. Вакцинация проводилась препаратами Coronavac, Pfizer и AstraZeneca.

"Кроме этих кабинетов, продолжают работать пункты вакцинации в поликлиниках, торговых центрах и на рынках. Всего сегодня работают 150 медицинских бригад – это 600 медицинских работников, 328 из которых делают прививки на избирательных участках. У нас одна цель – как можно скорее сформировать коллективный иммунитет", – сказала заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты Светлана Горбунова-Рубан.

Она отметила, что избирательные участки в 23 медучреждениях работали в штатном режиме.

"С небольшим опозданием открылся избирательный участок в городском перинатальном центре. Это связано с тем, что один из членов комиссии получил положительный тест на COVID-19, поэтому нужно было провести замену", – сообщила Горбунова-Рубан.