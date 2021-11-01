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В "Дії" за четыре дня сгенерировали 1 млн COVID-сертификатов

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Приложением "Дія" пользуются уже 9 млн украинцев
Приложением "Дія" пользуются уже 9 млн украинцев
Фото: depositphotos.com

За последние четыре дня украинцы сгенерировали в приложении "Дії" 1 млн COVID-сертификатов. Об этом 1 ноября в Telegram сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, приложением "Дія" пользуются уже 9 млн украинцев.

"Очередной рубеж преодолели очень быстро – за 10 дней. Такой взлет связан с COVID-сертификатами. Только за последние четыре дня был сгенерирован миллион документов. Общее количество составляет уже 5 млн и продолжает расти. С одной стороны, хотелось бы более радостного повода для покорения нового рубежа. С другой, украинцы начинают массово делать прививки и генерировать сертификаты. И это радует. Чем быстрее люди вакцинируются, тем быстрее мы выйдем из "красной" зоны и вернемся к нормальной жизни без ограничений", – написал министр.

Контекст:

27 августа стало известно, что Министерство цифровой трансформации завершило бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении "Дія", теперь их могут сгенерировать все желающие, получившие одну или две дозы вакцины против коронавируса. 

"Желтый" внутренний сертификат вакцинации от COVID-19 действует 120 дней, "зеленый" – 365 дней.

На портале "Дія" COVID-сертификат смогут получить украинцы, у которых нет ID-карты или зарубежного биометрического паспорта, и те, кто не пользуется приложением "Дія".

За прошедшую неделю, 25–31 октября, в Украине сделали 1,7 млн прививок, что больше, чем за весь июнь. Всего с начала вакцинальной кампании одну дозу получили 10,2 млн человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7,4 млн украинцев. В общей сложности сделали 17,7 млн прививок.

Теги: Украина, Михаил Федоров, вакцина, прививки, COVID-сертификат
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