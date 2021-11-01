Украина будет на пике заболеваемости COVID-19 еще две недели – Минздрав

"По поводу прогноза. Сейчас выходим на пик, после чего обычно будет спад, и мы это ожидаем. Ближайшую неделю-две, думаю, будет еще наблюдаться такая ситуация", – сказал Комарида.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорил 25 октября, что Украина лишь входит в пик очередной волны коронавируса. Он тоже прогнозировал, что в ближайшие две недели ситуация с COVID-19 будет сложной.