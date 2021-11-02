ОАСК открыл производство по иску к Минздраву из-за обязательной вакцинации

Истец просил признать противоправным и недействительным приказ об утверждении перечня профессий, работники которых подлежат обязательной вакцинации.

Суд будет производить рассмотрение дела по правилам общего искового производства. Подготовительное судебное заседание назначено на 25 ноября.

Контекст:

4 октября Минздрав утвердил список профессий, для представителей которых вакцинация от коронавируса обязательна. Приказ начнет действовать с 7 ноября.

В перечень вошли сотрудники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных госадминистраций и их подразделений, заведений образования и научных учреждений всех типов и форм собственности.

На следующем этапе в этот перечень будут включены работники всех государственных учреждений, организаций и предприятий, социальные работники и работники почтовых услуг, анонсировал глава Минздрава Виктор Ляшко.