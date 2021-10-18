Нардепам, которые откажутся прививаться от коронавируса, для работы в Раде придется ежедневно делать тесты – СМИ

По словам источника, несмотря на то, что Минздрав постепенно вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда профессий, народных депутатов это не коснется.
В то же время, чтобы работать в Раде, депутатам, их помощникам, остальным сотрудникам парламента и журналистам придется быть вакцинированными или показывать ПЦР-тест или антиген-тест, сделанный накануне посещения Рады. Процедуру еще дорабатывают в Министерстве цифровой трансформации.
“Принудительной вакцинации депутатов точно не будет... Сам президент и руководство партии просят депутатов вакцинироваться, чтобы показать пример. Но, честно, не все хотят и готовы, и таких депутатов в партии много”, – заявил нардеп.
4 октября Минздрав утвердил список профессий, представителям которых вакцинация против коронавируса обязательна. Приказ начнет действовать с 7 ноября.
В перечень вошли сотрудники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных госадминистраций и их подразделений; заведений образования и научных учреждений всех типов и форм собственности.
На следующем этапе в этот перечень будут включены работники всех государственных учреждений, организаций и предприятий, социальные работники и работники почтовых услуг, анонсировал глава Минздрава Виктор Ляшко.