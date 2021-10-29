В России четвертые сутки подряд фиксируется рекордная суточная смертность среди пациентов с COVID-19

Число умерших за последние 24 часа – максимальное с начала эпидемии. Показатели смертности обновляются в России до рекордных четвертые сутки подряд: 27 октября скончались 1159 больных, 26-го – 1123, а 25-го – 1106.
Не менее 1 тыс. больных с COVID-19 ежедневно умирает в стране с 18 октября.
В четверг больше всего смертей среди инфицированных зарегистрировали в Москве (93) и Санкт-Петербурге (76).
Всего с начала эпидемии умерло от этой болезни 236 220 россиян, зафиксировано более 8,4 млн инфицирований коронавирусом.
По официальной информации, активно COVID-19 болеет 1,13 млн россиян.
В статистику по стране в РФ включают показатели с оккупированного украинского полуострова Крым.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным Всемирной организации здравоохранения, по общему числу подтвержденных случаев COVID-19 Российская Федерация занимает пятое место в мире, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.