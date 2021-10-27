В России установлен новый рекорд суточной смертности от COVID-19

В РФ больше всего инфицированных коронавирусом умирает в Москве Фото: ЕРА

Сегодняшний показатель смертности стал рекордным для страны с начала эпидемии. Максимальный показатель умерших был зафиксирован и накануне – 1106.

С 18 октября в России ежедневно умирает не менее 1 тыс. больных с COVID-19.

Во вторник больше всего смертей среди инфицированных зарегистрировали в Москве (91) и Санкт-Петербурге (74).

Всего с начала эпидемии умерло от этой болезни 233 898 россиян, зафиксировано 8,35 млн инфицирований коронавирусом.

По официальной информации, активно COVID-19 болеет 1,1 млн россиян.

В статистику по стране в РФ включают показатели с оккупированного украинского полуострова Крым.