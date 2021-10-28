В России за сутки впервые подтвердили более 40 тыс. новых случаев COVID-19, смертность также рекордная

С 18 октября в России ежедневно умирает не менее 1 тыс. больных с COVID-19 Фото: ЕРА

Эти показатели являются рекордными для страны с начала эпидемии. Предыдущий максимум смертей был зарегистрирован за 26 октября – 1123 жертвы, а максимум выявлений за 24 часа новых инфицированных – 24 октября (37 930).

С 18 октября в России ежедневно умирает не менее 1 тыс. больных с COVID-19.

В среду больше всего смертей среди инфицированных зарегистрировали в Москве (95) и Санкт-Петербурге (70).

Всего с начала эпидемии умерло от этой болезни 235 057 россиян, зафиксировано почти 8,4 млн инфицирований коронавирусом.

По официальной информации, активно COVID-19 болеет 1,12 млн россиян.

В статистику по стране в РФ включают показатели с оккупированного украинского полуострова Крым.