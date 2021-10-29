Евгения Власова призналась, что вышла на паркет "Танцев со звездами", уже заразившись коронавирусом

"Хорошо, что я покинула на восьмом эфире этот проект, потому что сейчас я с коронавирусом. Не знаю, в какой форме он у меня. Надеюсь, не в очень тяжелой, потому что пока я еще хожу, что-то делаю", – заявила Власова.

43-летняя певица призналась, что на момент выхода на паркет знала о своем диагнозе.

"Выходила я на сцену тоже с коронавирусом. Признаюсь честно, это было очень непросто, но мы справились", – подчеркнула Власова, которая танцевала на шоу с танцором Максимом Леоновым.

По словам артистки, единственное неудобство для нее сейчас, связанное с болезнью, – это потеря обоняния и вкуса.

"Это, конечно, ужасно. Это настолько ужасно, что… Знаете, что самое плохое? Стресс невозможно заесть! Ничего не чувствуешь", – сказала Власова.

View this post on Instagram A post shared by Evgeniya Vlasova (@eygeniavlasova)