Евгения Власова призналась, что вышла на паркет "Танцев со звездами", уже заразившись коронавирусом

"Хорошо, что я покинула на восьмом эфире этот проект, потому что сейчас я с коронавирусом. Не знаю, в какой форме он у меня. Надеюсь, не в очень тяжелой, потому что пока я еще хожу, что-то делаю", – заявила Власова.
43-летняя певица призналась, что на момент выхода на паркет знала о своем диагнозе.
"Выходила я на сцену тоже с коронавирусом. Признаюсь честно, это было очень непросто, но мы справились", – подчеркнула Власова, которая танцевала на шоу с танцором Максимом Леоновым.
По словам артистки, единственное неудобство для нее сейчас, связанное с болезнью, – это потеря обоняния и вкуса.
"Это, конечно, ужасно. Это настолько ужасно, что… Знаете, что самое плохое? Стресс невозможно заесть! Ничего не чувствуешь", – сказала Власова.
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В восьмом выпуске "Танцев со звездами" стало известно, что один из конкурсантов – певец Дмитрий Каднай – пропустит эфир, поскольку заразился коронавирусом. У его партнерши Алины Ли заражения не диагностировали, но она находится на самоизоляции.
Евгения Власова родилась в Киеве 8 апреля 1978 года. Окончила музыкальное училище имени Глиера. 10 лет назад Власова перенесла тяжелую операцию, связанную с онкологическим заболеванием. В 2017 году из-за последствий хирургического вмешательства и химиотерапии артистка снова попала в больницу. По словам певицы, болезнь наступила внезапно, невзирая на здоровый образ жизни.
Власова воспитывает дочь Нину (2004). Ее отец – экс-продюсер украинско-российской группы "ВИА Гра" Дмитрий Костюк. В сентябре 2021 года Власова призналась, что вышла за него замуж, потому что забеременела.