  "Почему вышла замуж? Забеременела". 43-летняя Власова заявила, что никогда не любила бывшего мужа

"Я, наверное, многих удивлю, сказав, что за 43 года своей жизни я не любила. Мне казалось, что я любила. Почему я вышла замуж? Лишь только потому, что я забеременела, и все… Свободная Женя Власова со своими суперхитами и вдруг попадает в зависимость финансовую и моральную", – рассказала певица.

Она подчеркнула, что брак с одним из продюсеров группы "ВИА Гра" Дмитрием Костюком стал для нее очень сложным периодом в жизни из-за "постоянного нервного напряжения". Но, несмотря на это, Власова благодарна бывшему мужу за дочь Нину.

"Разорвала эти отношения я. А официально на развод подал уже отец ребенка. И когда меня добили этой вишенкой на торте – [потребовали провести] ДНК-тест, когда ребенку четыре года… Мне хотелось за всю ту боль и несправедливость прямо дать хорошенечко. Но как я могу Диму ненавидеть? Я благодаря дочке люблю Диму до сих пор, но не как мужчину. Но я обожаю его, потому что я обожаю свою дочь. Она – самый главный человек в моей жизни", – сказала Власова.

Свое выступление в шоу она посвятила дочери, которой в начале августа исполнилось 17 лет.

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Видео: Танці з зірками / YouTube