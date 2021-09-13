Бульвар Шоубиз
 
13 сентября, 2021
 
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"Почему вышла замуж? Забеременела". 43-летняя Власова заявила, что никогда не любила бывшего мужа

 
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По словам 43-летней Власовой, в молодости она ошибочно думала, что влюблена
По словам 43-летней Власовой, в молодости она ошибочно думала, что влюблена
Фото: eygeniavlasova / instagram

Украинская певица Евгения Власова заявила, что, несмотря на то, что была замужем, никогда в жизни не любила. В этом она призналась в телешоу "Танцы со звездами" на телеканале "1+1", участницей которого является. В эфир программа вышла вечером 12 сентября.

"Я, наверное, многих удивлю, сказав, что за 43 года своей жизни я не любила. Мне казалось, что я любила. Почему я вышла замуж? Лишь только потому, что я забеременела, и все… Свободная Женя Власова со своими суперхитами и вдруг попадает в зависимость финансовую и моральную", – рассказала певица.

Она подчеркнула, что брак с одним из продюсеров группы "ВИА Гра" Дмитрием Костюком стал для нее очень сложным периодом в жизни из-за "постоянного нервного напряжения". Но, несмотря на это, Власова благодарна бывшему мужу за дочь Нину.

"Разорвала эти отношения я. А официально на развод подал уже отец ребенка. И когда меня добили этой вишенкой на торте – [потребовали провести] ДНК-тест, когда ребенку четыре года… Мне хотелось за всю ту боль и несправедливость прямо дать хорошенечко. Но как я могу Диму ненавидеть? Я благодаря дочке люблю Диму до сих пор, но не как мужчину. Но я обожаю его, потому что я обожаю свою дочь. Она – самый главный человек в моей жизни", – сказала Власова.

Свое выступление в шоу она посвятила дочери, которой в начале августа исполнилось 17 лет.

ВИДЕО
Видео: Танці з зірками / YouTube
Контекст:

Власова родилась в Киеве 8 апреля 1978 года. Окончила музыкальное училище имени Глиера. Уже на первом курсе участвовала в конкурсах. С будущим мужем Костюком Власова познакомилась в 2000-х. Через пару лет они поженились, а 4 августа 2004 года у них родилась дочь Нина.

10 лет назад Власова перенесла тяжелую операцию, связанную с онкологической болезнью. В 2017 году из-за последствий хирургического вмешательства и химиотерапии артистка снова попала в больницу. По словам певицы, болезнь наступила внезапно, невзирая на здоровый образ жизни.

Теги: Евгения Власова
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