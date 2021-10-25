Бульвар Шоубиз
 
25 октября, 2021
 
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"Мы готовили нереальный номер, теперь все в жопу!" У одного из участников "Танцев со звездами" диагностирован коронавирус

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Дмитрий Каднай со своей партнершей по паркету танцовщицей Алиной Ли не смог вчера приехать на прямой эфир шоу
Дмитрий Каднай со своей партнершей по паркету танцовщицей Алиной Ли не смог вчера приехать на прямой эфир шоу
Фото: tanci1plus1 / Instagram

У солиста украинской группы Kadnay Дмитрия Кадная диагностирован коронавирус. Об этом стало известно вечером 24 октября во время прямого эфира шоу "Танцы со звездами" на "1+1", участником которого является 31-летний исполнитель.

"Я почувствовал себя плохо после ночной репетиции, приехал домой, измерил температуру – 38,5. Сразу же сдал тест, мне пришел позитивный результат. Я пока на самоизоляции", – сказал на видео, записанном специально к эфиру, Каднай.

Он подчеркнул, что у его партнерш по паркету – танцовщиц Алины Ли и Аделины Дели – все хорошо.

"Мы готовили просто нереальный номер. Очень хотели вас удивить. А теперь все в жопу! Мне вообще не верится. Это просто шок. Неужели я не стану победителем этого шоу? Неужели моя мечта не исполнится?" – сказал Каднай.

Во время эфира организаторы шоу связались с музыкантом по видеосвязи. Ведущий проекта Юрий Горбунов спросил его о самочувствии и о том, чем он занимается на самоизоляции.

"Сомнительно, тяжеловато, температурка шалит, но я так рад вас слышать и видеть, что начинаю поправляться в прямом эфире. Я поставил стирочку, я сварил суп, тем самым я понял, что у меня не пропали вкусы, потому что он получился невкусным. Я продолжаю играть на гитаре, напомнил соседям, что я не только танцор, но еще и музыкант", – пошутил Каднай.

Согласно условиям шоу, пара, которая не смогла выйти на паркет по уважительной причине, получает иммунитет и остается в проекта до следующего эфира.

ВИДЕО
Видео: Танці з зірками / YouTube

 

Контекст:

Дмитрий Каднай родился в Днепропетровске. Он стал известен после участия в первом сезоне проекта "Фабрика звезд" (2007) на Новом канале, заняв третье место. В 2012 году вместе с сыном хореографов Елены и Дмитрия Коляденко Филиппом создал группу Kadnay. Елена Коляденко в настоящее время является продюсером этого коллектива и одновременно креативным продюсером "Танцев со звездами".

Теги: 1+1, болезнь, Юрий Горбунов, шоу, Kadnay, Танцы со звездами, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Дмитрий Каднай
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