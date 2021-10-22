"Я не почувствовал радушного приема". Заменивший Леонова в "Танцах со звездами" Прохоров прокомментировал свое возвращение в проект

"На паркете я не почувствовал какого-то радушного приема от участников шоу. Некоторые, увидев меня в павильоне, даже не здоровалась. Честно говоря, для меня подобная реакция немного смешна, потому что я не являюсь для них конкурентом, ведь не танцую в этом сезоне. Для меня осталось загадкой, почему некоторые участники проекта так отреагировали на мое присутствие. Возможно, они ощущают во мне какую-то конкуренцию, если я полноценно вернусь в шоу. Но в этом сезоне этого не будет", – заявил он.

Комментируя свой танец с Власовой, хореограф заявил, что все задуманное у них получилось.

"Она позволила творить и "лепить" себя, как из пластилина.. В танце Женя стала мягче, нежнее, то, чего, на мой взгляд, ей немного не хватало раньше", – рассказал Прохоров.