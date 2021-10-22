"Я не почувствовал радушного приема". Заменивший Леонова в "Танцах со звездами" Прохоров прокомментировал свое возвращение в проект

"На паркете я не почувствовал какого-то радушного приема от участников шоу. Некоторые, увидев меня в павильоне, даже не здоровалась. Честно говоря, для меня подобная реакция немного смешна, потому что я не являюсь для них конкурентом, ведь не танцую в этом сезоне. Для меня осталось загадкой, почему некоторые участники проекта так отреагировали на мое присутствие. Возможно, они ощущают во мне какую-то конкуренцию, если я полноценно вернусь в шоу. Но в этом сезоне этого не будет", – заявил он.
Комментируя свой танец с Власовой, хореограф заявил, что все задуманное у них получилось.
"Она позволила творить и "лепить" себя, как из пластилина.. В танце Женя стала мягче, нежнее, то, чего, на мой взгляд, ей немного не хватало раньше", – рассказал Прохоров.
14 октября Макс Леонов сообщил, что попал в аварию. Причину ДТП он не уточнил. В седьмом эфире шоу "Танцы со звездами" 17 октября его партнерша Евгения Власова танцевала в паре с хореографом Александром Прохоровым. Из-за замены партнера она получила иммунитет, автоматически оказавшись в числе пар, которые остались в проекте.
В сентябре 2020 года стало известно, что Прохоров готовил к проекту солистку группы Kazka Александру Зарицкую. Она подчеркнула, что между ними произошел конфликт, после чего Прохоров заявил о нежелании с ней танцевать на этом шоу. По словам Прохорова, он был не против выступить вместе с певицей, но не получал такого предложения от продюсеров передачи.
Прохоров ранее принимал участие в этом шоу, выступая на паркете вместе с украинской гимнасткой Анной Ризатдиновой, – в 2019 году пара заняла второе место.