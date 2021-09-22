Бульвар Шоубиз
 
22 сентября, 2021
 
Новости

"Хочет показать себя в роли жертвы". Известный хореограф прокомментировал слова Зарицкой о его отказе выступать с ней на "Танцах со звездами"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зарицкая выступает на "Танцах со звездами" в паре с Мешковым
Зарицкая выступает на "Танцах со звездами" в паре с Мешковым
Фото: kazka.band / Instagram

Экс-участник шоу "Танцы со звездами" на 1+1", украинский хореограф Александр Прохоров 22 сентября прокомментировал изданию "КП в Украине" слова участницы этого сезона, солистки группы Kazka Александры Зарицкой о том, что якобы отказался танцевать с ней в паре на проекте.

По словам Прохорова, в мае Зарицкая обратилась к нему с просьбой помочь подготовиться к проекту. Хореограф отметил, что был не против выступить в шоу вместе с артисткой, но не получал такого предложения от продюсеров передачи.

При этом артист признался, что проходил пробы еще с двумя участницами этого сезона.

Хореограф заявил, что Зарицкая сейчас "хочет показать себя в роли жертвы", так как на самом деле он не отказывался с ней танцевать, а попросил артистку дождаться решения продюсеров об утверждении пар.

Вместе с тем Прохоров говорит, что не знал о желании Зарицкой выступать на проекте вместе с ним, так как изначально певица договаривалась только о подготовке.

Контекст:

10 августа Зарицкая в интервью украинской ведущей Маше Ефросининой рассказала, что сперва танцевала с одним партнером, но он не был уверен в их победе на проекте. По словам Зарицкой, танцор заявил ей об этом, прислав сообщение, после чего продюсеры подыскали для нее другого хореографа. Им стал танцор Юрий Мешков. С ним у Зарицкой также не сразу сложились отношения.

20 сентября певица заявила, что ее первым партнером был Прохоров. Зарицкая также подчеркнула, что между ними произошел конфликт, после чего Прохоров заявил о нежелании с ней танцевать.

"Мы очень дружили. И это был для меня удар. И я просто согласилась на человека, которого вообще не знаю. Но все классно, слава богу", – отметила тогда артистка.

Прохоров ранее принимал участие в этом шоу, выступая на паркете вместе с украинской гимнасткой Анной Ризатдиновой – в 2019 году пара заняла второе место.

Теги: скандал, танцы, Танцы со звездами, Александра Зарицкая, Александр Прохоров
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Покушение на первого помощника Зеленского Шефира. Стреляли из автомата. Главное. Онлайн-репортаж
Покушение на первого помощника Зеленского Шефира. Стреляли из автомата. Главное. Онлайн-репортаж
  Друг Высоцкого, поэт Кохановский: Высоцкий говорил: "Васечек, ну что за страна такая? Мои песни поют все. Почему я должен ехать к агенту КГБ, чтобы он за меня словечко замолвил?"
  Друг Высоцкого, поэт Кохановский: Высоцкий говорил: "Васечек, ну что за страна такая? Мои песни поют все. Почему я должен ехать к агенту КГБ, чтобы он за меня словечко замолвил?"
Дмитрий ГОРДОН
  Легенда научной фантастики – снова на большом экране. Обзор фильма "Дюна"
  Легенда научной фантастики – снова на большом экране. Обзор фильма "Дюна"
Ольга БЕРЕЗЮК
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Брежнева объяснила, почему не хочет менять объем своих губ
Брежнева объяснила, почему не хочет менять объем своих губ
"Позволять им выступать в Украине – это коллаборация с агрессором". Кондратюк зарегистрировал петицию о запрете концертов артистов из России
"Позволять им выступать в Украине – это коллаборация с агрессором". Кондратюк зарегистрировал петицию о запрете концертов артистов из России
51-летняя Турман рассказала, почему не жалеет о сделанном в подростковом возрасте аборте
51-летняя Турман рассказала, почему не жалеет о сделанном в подростковом возрасте аборте
"Девочки, приготовьтесь, мои мальчики такие красивые". Спирс рассказала, как отпраздновала дни рождения сыновей-погодков
"Девочки, приготовьтесь, мои мальчики такие красивые". Спирс рассказала, как отпраздновала дни рождения сыновей-погодков
"Походняк королевны", "Кривляется и вихляет бедрами". Каменских показала походку, которой нужно идти к своей цели
"Походняк королевны", "Кривляется и вихляет бедрами". Каменских показала походку, которой нужно идти к своей цели
"Хочет показать себя в роли жертвы". Известный хореограф прокомментировал слова Зарицкой о его отказе выступать с ней на "Танцах со звездами"
"Хочет показать себя в роли жертвы". Известный хореограф прокомментировал слова Зарицкой о его отказе выступать с ней на "Танцах со звездами"
"Не всем по бюджету". Alyosha похвасталась отдыхом, который раньше не понимала
"Не всем по бюджету". Alyosha похвасталась отдыхом, который раньше не понимала
"Помню, как рассек лоб о багажник". Влад Яма с женой Лилианой отметили шерстяную свадьбу
"Помню, как рассек лоб о багажник". Влад Яма с женой Лилианой отметили шерстяную свадьбу
"Очень мило". Горбунов показал, чем занимался вечером в компании старшего сына
"Очень мило". Горбунов показал, чем занимался вечером в компании старшего сына
"Он был бесконечно забавным на экране и в жизни". Умер звезда сериала "Секс и город" Вилли Гарсон
"Он был бесконечно забавным на экране и в жизни". Умер звезда сериала "Секс и город" Вилли Гарсон
"Оденься, простынешь" Фото голого победителя "Евровидения" Дамиано Давида набрали 1,6 млн лайков
"Оденься, простынешь" Фото голого победителя "Евровидения" Дамиано Давида набрали 1,6 млн лайков
"Сексуальная леди", "Красивое начало, ждем" Анна Седокова в глубоком декольте прошлась под дождем
"Сексуальная леди", "Красивое начало, ждем" Анна Седокова в глубоком декольте прошлась под дождем
"Идеально", "Журнал для шлюх. Позор". Maruv с обнаженной грудью появилась на обложке российского Playboy
"Идеально", "Журнал для шлюх. Позор". Maruv с обнаженной грудью появилась на обложке российского Playboy
"Это как себя надо запустить", "Странное фото". Волочкова показала, как ее приводят в порядок "в шесть рук"
"Это как себя надо запустить", "Странное фото". Волочкова показала, как ее приводят в порядок "в шесть рук"
"Офигенное фото", "Секси". Лобода показала, как грустит, глядя на себя в зеркало
"Офигенное фото", "Секси". Лобода показала, как грустит, глядя на себя в зеркало
"Боже, какой п…здец". Блогер с увеличенными скулами станцевала в стрингах после операции по удалению жира
"Боже, какой п…здец". Блогер с увеличенными скулами станцевала в стрингах после операции по удалению жира
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS