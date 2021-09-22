"Хочет показать себя в роли жертвы". Известный хореограф прокомментировал слова Зарицкой о его отказе выступать с ней на "Танцах со звездами"

Зарицкая выступает на "Танцах со звездами" в паре с Мешковым Фото: kazka.band / Instagram

По словам Прохорова, в мае Зарицкая обратилась к нему с просьбой помочь подготовиться к проекту. Хореограф отметил, что был не против выступить в шоу вместе с артисткой, но не получал такого предложения от продюсеров передачи.

При этом артист признался, что проходил пробы еще с двумя участницами этого сезона.

Хореограф заявил, что Зарицкая сейчас "хочет показать себя в роли жертвы", так как на самом деле он не отказывался с ней танцевать, а попросил артистку дождаться решения продюсеров об утверждении пар.

Вместе с тем Прохоров говорит, что не знал о желании Зарицкой выступать на проекте вместе с ним, так как изначально певица договаривалась только о подготовке.