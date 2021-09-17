  Солистка группы Kazka Зарицкая рассекретила отношения с бойфрендом

"Сейчас встречаюсь с парнем. У меня мечтательное, влюбленное настроение", – призналась артистка.

Певица не стала называть имя своего избранника и не стала прогнозировать, как будут развиваться их отношения.

12 сентября Зарицкая в эфире шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" рассказала, что ранее у нее не было серьезных отношений. По словам певицы, в 22 года она влюбилась в парня, но между ними была только дружба.

"Я представляла, что у нас будет свадьба, дети, но он говорил, что я тебя не люблю и не могу быть с тобой. Не желаю никому такое пережить", – заявила тогда артистка.

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Видео: Танці з зірками / YouTube