Бульвар Шоубиз
 
12 августа, 2021
 
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Зарицкая рассказала, из-за чего испортились отношения с матерью и почему ее родители не общаются друг с другом

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Зарицкая: Разлука с отцом была самой ужасной
Зарицкая: Разлука с отцом была самой ужасной
Фото: kazka.band / Instagram

Солистка украинской группы Kazka Александра Зарицкая считает, что ее отношения с матерью испортились в период развода родителей. При этом себя певица назвала папиной дочкой. Об этом она рассказала в интервью, которое 10 августа вышло на YouTube-канале украинской ведущей Маши Ефросининой.

"Мама меня сильно оттолкнула, когда вражески относилась к отцу. Думаю, это была обида. Но рассказывать ребенку, что твой отец ужасный, – это неправильно", – заявила Зарицкая.

Певица призналась, родители не сказали ей, что развелись.

"Папа хотел как-то все сгладить. Он сказал: "Я еду на заработки". Ну, он не мог мне сказать, что у него другая женщина и семья", – отметила артистка.

По ее словам, после этого она несколько лет ждала, что отец вернется. На момент развода Зарицкой было шесть лет.

"Разлука с отцом была самой ужасной. Это было неправильным, потому что мне не объяснили", – констатировала Зарицкая.

Она подчеркнула, что сейчас ее отношения с родителями наладились, но отец с матерью по-прежнему не общаются.

"Не знаю почему. Мне кажется, было бы намного легче, если бы они что-то между собой наладили. Я знаю, что мои отец с матерью никогда бы не смогли быть вместе, потому что они очень разные. Они были вместе всего семь лет", – резюмировала она.

ВИДЕО
Видео: Маша Ефросинина / YouTube
Контекст:

Александра Зарицкая родилась 3 августа 1992 года в Харькове. Окончила харьковский Национальный юридический университет, переехала сначала в Одессу, а позднее – в Киев. В 2014-м приняла участие в шоу "Голос країни".

Группа Kazka была основана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитиным. Коллектив состоит из трех человек – Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и мультиинструменталиста Никиты Будаша. Самой известной композицией из репертуара группы является трек "Плакала".

Теги: скандал, семья, певица, Kazka, Александра Зарицкая
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