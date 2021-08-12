  Зарицкая рассказала, из-за чего испортились отношения с матерью и почему ее родители не общаются друг с другом

"Мама меня сильно оттолкнула, когда вражески относилась к отцу. Думаю, это была обида. Но рассказывать ребенку, что твой отец ужасный, – это неправильно", – заявила Зарицкая.
Певица призналась, родители не сказали ей, что развелись.
"Папа хотел как-то все сгладить. Он сказал: "Я еду на заработки". Ну, он не мог мне сказать, что у него другая женщина и семья", – отметила артистка.
По ее словам, после этого она несколько лет ждала, что отец вернется. На момент развода Зарицкой было шесть лет.
"Разлука с отцом была самой ужасной. Это было неправильным, потому что мне не объяснили", – констатировала Зарицкая.
Она подчеркнула, что сейчас ее отношения с родителями наладились, но отец с матерью по-прежнему не общаются.
"Не знаю почему. Мне кажется, было бы намного легче, если бы они что-то между собой наладили. Я знаю, что мои отец с матерью никогда бы не смогли быть вместе, потому что они очень разные. Они были вместе всего семь лет", – резюмировала она.
Александра Зарицкая родилась 3 августа 1992 года в Харькове. Окончила харьковский Национальный юридический университет, переехала сначала в Одессу, а позднее – в Киев. В 2014-м приняла участие в шоу "Голос країни".
Группа Kazka была основана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитиным. Коллектив состоит из трех человек – Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и мультиинструменталиста Никиты Будаша. Самой известной композицией из репертуара группы является трек "Плакала".