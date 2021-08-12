  Зарицкая рассказала, из-за чего испортились отношения с матерью и почему ее родители не общаются друг с другом

"Мама меня сильно оттолкнула, когда вражески относилась к отцу. Думаю, это была обида. Но рассказывать ребенку, что твой отец ужасный, – это неправильно", – заявила Зарицкая.

Певица призналась, родители не сказали ей, что развелись.

"Папа хотел как-то все сгладить. Он сказал: "Я еду на заработки". Ну, он не мог мне сказать, что у него другая женщина и семья", – отметила артистка.

По ее словам, после этого она несколько лет ждала, что отец вернется. На момент развода Зарицкой было шесть лет.

"Разлука с отцом была самой ужасной. Это было неправильным, потому что мне не объяснили", – констатировала Зарицкая.

Она подчеркнула, что сейчас ее отношения с родителями наладились, но отец с матерью по-прежнему не общаются.

"Не знаю почему. Мне кажется, было бы намного легче, если бы они что-то между собой наладили. Я знаю, что мои отец с матерью никогда бы не смогли быть вместе, потому что они очень разные. Они были вместе всего семь лет", – резюмировала она.

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Видео: Маша Ефросинина / YouTube