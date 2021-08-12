  Солистка группы Kazka Зарицкая рассказала, были ли у нее близкие отношения с мужчинами

По словам Зарицкой, у нее нет проблем с вниманием со стороны парней, но она "часто морозится", когда речь идет о возможной близости.

"Я могу переписываться с каким-то парнем, могу видеться, а потом, когда в какой-то момент он начинает наседать: "Давай, пойдем куда-то", я такая: "Меня нет", – рассказала артистка.

Певица предположила, что это происходит в том числе и потому, что она боится тратить время на отношения, а не на работу в группе.

"Но у тебя были отношения с мужчинами. Близкие?" – уточнила Ефросинина.

"Да! С этим у меня нет проблем. Я хочу сказать – это ужасно прозвучит, но я не хочу забивать мозги отношениями. Я работаю над этим. Я очень хочу достичь поставленных целей, чтобы было все круто. И тогда я, возможно, как-то смогу уделить внимание", – ответила певица.

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Видео: Маша Ефросинина / YouTube