"Волочкова кусает локти", "Вот это ты даешь, красотка". Зарицкая позировала в торговом центре, закинув ногу на высокое ограждение

Певица позирует в кадре, стоя спиной к объективу в длинном платье с разрезами. Зарицкая отметила, что фото было сделано в одном из киевских торговых центров во время презентации песни, которая является саундтреком к сериалу "Моя улюблена Страшко" на "1+1".

"Ничего себе, растяжечка", – отреагировали фолловеры.

"Вот это ты дашь, красотка", – написали поклонники артистки.

"[Российская балерина Анастасия] Волочкова кусает локти", – оценили фото Зарицкой в сети.

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