  "Это мои настоящие эмоции". Солистка Kazka Зарицкая разревелась после эфира "Танцы со звездами"

В ролике 29-летняя певица со слезами на глазах призналась, что очень сожалеет о том, что после зрительского голосования "Танцы со звездами" покинули комик Иван Люленов и его партнерша по танцам Яна Цибульская.
"Друзья, я понимаю, что сейчас первый час ночи, но… Я очень благодарна вам за ваши голоса. Я очень стараюсь, вы знаете. И мне очень грустно, что мои друзья покинули проект. Но все будет классно. Я буду танцевать ради них. И ради всех вас", – сказала Зарицкая.
Она добавила, что понимает, что "видео не очень красивое".
"Но это мои настоящие эмоции. Спасибо вам", – подчеркнула певица.
Премьера нового сезона состоялась 5 сентября. После ухода Люленова в проекте осталось 13 пар. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь. Зарицкая в проекте танцует в паре с хореографом Юрием Мешковым.
Выступления участников шоу оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Максим Чмерковский. Он впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.
Ведущими проекта являются Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук. Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона, хореограф Алена Шоптенко. Креативный продюсер проекта – хореограф Елена Коляденко.