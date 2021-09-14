  "Это мои настоящие эмоции". Солистка Kazka Зарицкая разревелась после эфира "Танцы со звездами"

Александра Зарицкая не сдержала эмоций после того, как из проекта "Танцы со звездами" вылетели ее друзья Фото: kazka.band / Instagram

В ролике 29-летняя певица со слезами на глазах призналась, что очень сожалеет о том, что после зрительского голосования "Танцы со звездами" покинули комик Иван Люленов и его партнерша по танцам Яна Цибульская.

"Друзья, я понимаю, что сейчас первый час ночи, но… Я очень благодарна вам за ваши голоса. Я очень стараюсь, вы знаете. И мне очень грустно, что мои друзья покинули проект. Но все будет классно. Я буду танцевать ради них. И ради всех вас", – сказала Зарицкая.

Она добавила, что понимает, что "видео не очень красивое".

"Но это мои настоящие эмоции. Спасибо вам", – подчеркнула певица.

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