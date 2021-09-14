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14 сентября, 2021
 
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"Это мои настоящие эмоции". Солистка Kazka Зарицкая разревелась после эфира "Танцы со звездами"

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Александра Зарицкая не сдержала эмоций после того, как из проекта "Танцы со звездами" вылетели ее друзья
Александра Зарицкая не сдержала эмоций после того, как из проекта "Танцы со звездами" вылетели ее друзья
Фото: kazka.band / Instagram

Солистка украинской группы Kazka и участница нового сезона "Танцев со звездами" на "1+1" Александра Зарицкая ночью 13 сентября залила в Instagram Stories видео сразу после второго эфира телешоу.

В ролике 29-летняя певица со слезами на глазах призналась, что очень сожалеет о том, что после зрительского голосования "Танцы со звездами" покинули комик Иван Люленов и его партнерша по танцам Яна Цибульская.

"Друзья, я понимаю, что сейчас первый час ночи, но… Я очень благодарна вам за ваши голоса. Я очень стараюсь, вы знаете. И мне очень грустно, что мои друзья покинули проект. Но все будет классно. Я буду танцевать ради них. И ради всех вас", – сказала Зарицкая.

Она добавила, что понимает, что "видео не очень красивое".

"Но это мои настоящие эмоции. Спасибо вам", – подчеркнула певица.

ВИДЕО
Видео: Glam Wish / YouTUbe
Контекст:

Премьера нового сезона состоялась 5 сентября. После ухода Люленова в проекте осталось 13 пар. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь. Зарицкая в проекте танцует в паре с хореографом Юрием Мешковым.

Выступления участников шоу оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Максим Чмерковский. Он впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.

Ведущими проекта являются Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук. Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона, хореограф Алена Шоптенко. Креативный продюсер проекта – хореограф Елена Коляденко.

Теги: шоу, танцы, певица, Танцы со звездами, Kazka, Александра Зарицкая, Яна Цибульская, Иван Люленов
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