"Помни – я строгий партнер". Стало известно, кто будет с Горбуновым вести шоу "Танцы со звездами" вместо Тины Кароль

Гостями презентации в том числе стали звездные участники шоу, их партнеры и партнерши – профессиональные хореографы, а также ведущий проекта Юрий Горбунов.
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Во время мероприятия он представил участникам новую ведущую проекта – ей стала Иванна Онуфрийчук. Она будет работать в голдруме. Ранее партнершей Горбунова была украинская певица Тина Кароль.
"Надо будет принимать наших звезд, успокаивать их, иногда держать паузы. Периодически я буду приходить к тебе, смотреть, все ли там хорошо. И помни – я строгий партнер. Готова?" – обратился к Онофрийчук Горбунов.
По словам Онуфрийчук, для нее честь – стать новым лицом голдрума.
"Обещаю, я не подведу. И обещаю, что голдрум в этом сезоне будет не таким, как всегда", – ответила ведущая.
Тина Кароль уход из проекта не прокомментировала. Ранее она заявила, что не будет также участвовать в еще одном шоу "1+1" – проекте "Голос країни". В этом проекте она была тренером восьми сезонов, начиная с 2013 года.
Участие в проекте примут 14 украинских знаменитостей, среди которых семь вокалистов, пять актеров и два спортсмена в возрасте от 24 до 47 лет. Список участников шоу можно посмотреть здесь.
Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона, хореограф Алена Шоптенко.
Оценивать выступления участников шоу будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Максим Чмерковский. Он впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.
Онуфрийчук в предыдущем сезоне шоу была ведущей звездного балкона в одном из выпусков проекта.