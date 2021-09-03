"Помни – я строгий партнер". Стало известно, кто будет с Горбуновым вести шоу "Танцы со звездами" вместо Тины Кароль

Горбунов в новом сезоне "Танцев со звездами" будет вести шоу без Тины Кароль Фото: Танці з зірками / Facebook

Гостями презентации в том числе стали звездные участники шоу, их партнеры и партнерши – профессиональные хореографы, а также ведущий проекта Юрий Горбунов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

Во время мероприятия он представил участникам новую ведущую проекта – ей стала Иванна Онуфрийчук. Она будет работать в голдруме. Ранее партнершей Горбунова была украинская певица Тина Кароль.

"Надо будет принимать наших звезд, успокаивать их, иногда держать паузы. Периодически я буду приходить к тебе, смотреть, все ли там хорошо. И помни – я строгий партнер. Готова?" – обратился к Онофрийчук Горбунов.

По словам Онуфрийчук, для нее честь – стать новым лицом голдрума.

"Обещаю, я не подведу. И обещаю, что голдрум в этом сезоне будет не таким, как всегда", – ответила ведущая.

Тина Кароль уход из проекта не прокомментировала. Ранее она заявила, что не будет также участвовать в еще одном шоу "1+1" – проекте "Голос країни". В этом проекте она была тренером восьми сезонов, начиная с 2013 года.

Скриншот: tanci1plus1 / Instagram