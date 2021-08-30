Названо имя ведущего нового сезона шоу "Танцы со звездами"

"Но будет ли он вести сам?" – заинтриговали продюсеры проекта. Ранее партнершей Горбунова в этом шоу была украинская певица Тина Кароль.

Контекст:

Премьера нового сезона шоу "Танцы со звездами" на "1+1" состоится 5 сентября. Участие в проекте примут 14 украинских знаменитостей, среди которых семь вокалистов, пять актеров и два спортсмена в возрасте от 24=х до 47 лет. Список участников шоу можно посмотреть здесь.

Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона, хореограф Алена Шоптенко.

Оценивать выступления участников шоу будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Максим Чмерковский. Он впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.