Бульвар Шоубиз
 
26 августа, 2021
 
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Семь вокалистов, пять актеров и два спортсмена в возрасте от 24 до 47 лет. Названы имена всех звездных участников шоу "Танцы со звездами"

Имена партнеров звездных участников проекта пока не называются
Имена партнеров звездных участников проекта пока не называются
Фото: Танці з зірками / Facebook

Премьера нового сезона шоу "Танцы со звездами" на "1+1" состоится 5 сентября. Участие в проекте примут 14 украинских знаменитостей, среди которых семь вокалистов, пять актеров и два спортсмена. Издание "ГОРДОН" представляет весь список участников.

Самой первой свое участие в проекте подтвердила 37-летняя певица Джамала. Она будет впервые принимать участие в этом проекте.

Скриншот: jamalajaaa / Instagram
Скриншот: jamalajaaa / Instagram

Джамала передала эстафету солисту украинской группы "Танок на майдані Конго" (ТНМК), 47-летнему Олегу Михайлюте (Фаготу).

В 2009 году Фагот принимал участие в шоу "Танцюю для тебе 3" на канале "1+1". Он выступал в паре с хореографом Евгенией Колесниченко, но покинул проект после восьмого эфира.

Скриншот: fahot / Instagram

Скриншот: fahot / Instagram

Эстафету от Фагота приняла 29-летняя солистка украинской группы Kazka Александра Зарицкая. Она, как и Джамала, будет выступать на паркете этого шоу впервые. 10 августа стало известно, что певица после нескольких тренировок вынуждена была сменить партнера, так как предыдущий отказался с ней работать.

"Он был не очень уверен, что со мной может продержаться в проекте долго. Слава богу, что это возникло сейчас. Я иду туда, чтобы у меня был партнер, который за меня убьет, будет рвать просто всех и мне говорить: "Блин, да мы с тобой выиграем", – подчеркнула певица. Она не стала называть имя экс-партнера.

Фото: kazka.band / Instagram
Фото: kazka.band / Instagram

Также в новом сезоне впервые на паркет выйдет 39-летний украинский актер и стриптизер Алексей Суровцев. Он – трехкратный чемпион Украины по стриптизу, создатель театра стриптиза Strike Erotic Show, принимал участие в шестом сезоне шоу "Танцуют все" на СТБ (2013), исполнив на кастинге стриптиз.

Фото: surovtsev.alexei / Instagram
Фото: surovtsev.alexei / Instagram

Эстафету от Суровцева приняла 29-летняя актриса проекта "Женского квартала" студии "Квартал 95" Анастасия Оруджова. Ранее она не участвовала в этом проекте.

Фото: orudjova_nastya / Instagram
Фото: orudjova_nastya / Instagram

Актриса передала эстафету актеру, капитану команды "Стояновка", являющейся участницей шоу "Лига смеха" на "1+1", 27-летнему Ивану Люленову, который ранее не принимал участия в этом шоу.

Фото: ivanliulenov / Instagram
Фото: ivanliulenov / Instagram

Он передал эстафету 33-летнему украинскому актеру Константину Войтенко, он будет участвовать в шоу в первый раз.

Фото: kostiantynvoitenko / Instagram
Фото: kostiantynvoitenko / Instagram

Артист передал эстафету 31-летнему фронтмену группы Kadnay Дмитрию Каднаю. Певец будет принимать участие в "Танцах со звездами" впервые.

Продюсером группы Kadnay является Елена Коляденко, которая на танцевальном проекте выполняет обязанности креативного продюсера.

Фото: kostiantynvoitenko / Instagram
Фото: kostiantynvoitenko / Instagram

Каднай передал эстафету 43-летней певице Евгении Власовой. Для нее появление на паркете этого шоу станет дебютом.

Фото: eygeniavlasova / Instagram
Фото: eygeniavlasova / Instagram

Власова передала эстафету 30-летней олимпийской чемпионке по фехтованию Ольге Харлан. Бойфренд спортсменки, итальянский саблист Луиджи Самеле признался, что будет ревновать возлюбленную к ее партнеру. В свою очередь, Харлан, описывая свои требования к партнеру по проекту, заявила, что тот должен быть сильным, чтобы ее поднимать.

Харлан не принимала участия в предыдущих сезонах шоу "Танцы со звездами".

Фото: olgakharlan / Instagram
Фото: olgakharlan / Instagram

Саблистка передала эстафету 27-летнему украинскому актеру Артуру Логаю. Это будет его дебют на паркете танцевального шоу.

Фото: missukraine_universe / Instagram
Фото: logai.arthur / Instagram

Логай передал эстафету экс-подопечной украинского продюсера и певца Monatik (Дмитрия Монатика) 26-летней певице Lida Lee (Лидии Скорубской). Ранее она также не была участницей "Танцев со звездами".

Фото: lidalee_official / Instagram
Фото: lidalee_official / Instagram

Певица передала эстафету своему 24-летнему коллеге Melovin (Константину Бочарову). Он стал 13-м участником проекта. Участие в новом сезоне шоу станет для артиста дебютом.

Фото: melovin_official / Instagram
Фото: melovin_official / Instagram

Последним, 14-м участником проекта стал 32-летний украинский каратист Станислав Горуна, завоевавший бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио. Он выйдет на паркет впервые.

Фото: iamhoruna / Instagram
Фото: iamhoruna / Instagram

Имена партнеров звездных участников проекта пока не называются. Также неизвестны имена ведущих шоу.

В предыдущих сезонах некоторые звезды несколько раз принимали участие в шоу. Например, певица Наталья Могилевская, экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская, спортсменка Лилия Подкопаева, экс-участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер.

Контекст:

Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона, хореограф Алена Шоптенко.

Оценивать выступления участников шоу будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Максим Чмерковский. Он впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.

Теги: Ольга Харлан, Джамала, Олег Михайлюта Фагот, Константин Войтенко, Танцы со звездами, Melovin, Александра Зарицкая, Lida Lee, Алексей Суровцев, Иван Люленов, Артур Логай, Анастасия Оруджова
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