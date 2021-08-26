Семь вокалистов, пять актеров и два спортсмена в возрасте от 24 до 47 лет. Названы имена всех звездных участников шоу "Танцы со звездами"

Самой первой свое участие в проекте подтвердила 37-летняя певица Джамала. Она будет впервые принимать участие в этом проекте.

Скриншот: jamalajaaa / Instagram

Джамала передала эстафету солисту украинской группы "Танок на майдані Конго" (ТНМК), 47-летнему Олегу Михайлюте (Фаготу).

В 2009 году Фагот принимал участие в шоу "Танцюю для тебе 3" на канале "1+1". Он выступал в паре с хореографом Евгенией Колесниченко, но покинул проект после восьмого эфира.

Скриншот: fahot / Instagram



Эстафету от Фагота приняла 29-летняя солистка украинской группы Kazka Александра Зарицкая. Она, как и Джамала, будет выступать на паркете этого шоу впервые. 10 августа стало известно, что певица после нескольких тренировок вынуждена была сменить партнера, так как предыдущий отказался с ней работать.

"Он был не очень уверен, что со мной может продержаться в проекте долго. Слава богу, что это возникло сейчас. Я иду туда, чтобы у меня был партнер, который за меня убьет, будет рвать просто всех и мне говорить: "Блин, да мы с тобой выиграем", – подчеркнула певица. Она не стала называть имя экс-партнера.

Фото: kazka.band / Instagram

Также в новом сезоне впервые на паркет выйдет 39-летний украинский актер и стриптизер Алексей Суровцев. Он – трехкратный чемпион Украины по стриптизу, создатель театра стриптиза Strike Erotic Show, принимал участие в шестом сезоне шоу "Танцуют все" на СТБ (2013), исполнив на кастинге стриптиз.

Фото: surovtsev.alexei / Instagram

Эстафету от Суровцева приняла 29-летняя актриса проекта "Женского квартала" студии "Квартал 95" Анастасия Оруджова. Ранее она не участвовала в этом проекте.

Фото: orudjova_nastya / Instagram

Актриса передала эстафету актеру, капитану команды "Стояновка", являющейся участницей шоу "Лига смеха" на "1+1", 27-летнему Ивану Люленову, который ранее не принимал участия в этом шоу.

Фото: ivanliulenov / Instagram

Он передал эстафету 33-летнему украинскому актеру Константину Войтенко, он будет участвовать в шоу в первый раз.

Фото: kostiantynvoitenko / Instagram

Артист передал эстафету 31-летнему фронтмену группы Kadnay Дмитрию Каднаю. Певец будет принимать участие в "Танцах со звездами" впервые.

Продюсером группы Kadnay является Елена Коляденко, которая на танцевальном проекте выполняет обязанности креативного продюсера.

Фото: kostiantynvoitenko / Instagram

Каднай передал эстафету 43-летней певице Евгении Власовой. Для нее появление на паркете этого шоу станет дебютом.

Фото: eygeniavlasova / Instagram

Власова передала эстафету 30-летней олимпийской чемпионке по фехтованию Ольге Харлан. Бойфренд спортсменки, итальянский саблист Луиджи Самеле признался, что будет ревновать возлюбленную к ее партнеру. В свою очередь, Харлан, описывая свои требования к партнеру по проекту, заявила, что тот должен быть сильным, чтобы ее поднимать.

Харлан не принимала участия в предыдущих сезонах шоу "Танцы со звездами".

Фото: olgakharlan / Instagram

Саблистка передала эстафету 27-летнему украинскому актеру Артуру Логаю. Это будет его дебют на паркете танцевального шоу.

Фото: logai.arthur / Instagram

Логай передал эстафету экс-подопечной украинского продюсера и певца Monatik (Дмитрия Монатика) 26-летней певице Lida Lee (Лидии Скорубской). Ранее она также не была участницей "Танцев со звездами".

Фото: lidalee_official / Instagram

Певица передала эстафету своему 24-летнему коллеге Melovin (Константину Бочарову). Он стал 13-м участником проекта. Участие в новом сезоне шоу станет для артиста дебютом.

Фото: melovin_official / Instagram

Последним, 14-м участником проекта стал 32-летний украинский каратист Станислав Горуна, завоевавший бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио. Он выйдет на паркет впервые.

Фото: iamhoruna / Instagram

Имена партнеров звездных участников проекта пока не называются. Также неизвестны имена ведущих шоу.

В предыдущих сезонах некоторые звезды несколько раз принимали участие в шоу. Например, певица Наталья Могилевская, экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская, спортсменка Лилия Подкопаева, экс-участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер.