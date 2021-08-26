"Это то, что шокирует меня самого". Каратист Горуна стал участником "Танцев со звездами"

В публикации отмечается, что Горуна стал последним участником этого сезона.

"Это то, что шокирует меня самого. Поэтому держимся", – прокомментировал свое участие на проекте каратист на своей странице в Instagram.

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Контекст:

В числе участников шоу, кроме Горуны, заявлены: украинская певица Джамала, солист украинской группы "Танок на майдані Конго" (ТНМК) Олег Михайлюта (Фагот), актер и стриптизер Алексей Суровцев, участница "Женского квартала" студии "Квартал 95" Анастасия Оруджова, капитан молдавской юмористической команды "Стояновка", которая является участницей шоу "Лига смеха" на "1+1", Иван Люленов, солистка группы Kazka Александра Зарицкая, украинский актер Константин Войтенко, фронтмен группы Kadnay Дмитрий Каднай, саблистка Ольга Харлан, певица Евгения Власова, актер Артур Логай, певица Lida Lee и исполнитель Melovin.

Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона, хореограф Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта является хореограф Елена Коляденко.

Оценивать выступления участников будут балерина Екатерина Кухар и хореографы Влад Яма и Максим Чмерковский.